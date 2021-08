in

Justin Charity et Micah Peters récapitulent la performance controversée de Rolling Loud de DaBaby (1:36) et comment cela s’est passé (4:10). Ensuite, ils discutent des excuses des célébrités, des doublons et de la manière de sortir de ces situations (22:19).

Hôtes : Justin Charity et Micah Peters

Producteur associé : Stefan Anderson

