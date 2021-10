“Son visage montre des interventions chirurgicales”, déclare l’expert

Ricky Martin : “Son visage montre des interventions chirurgicales”, déclare un expert | Instagram

Ricky Martin est réapparu dans une récente interview et a provoqué un choc par l’apparence de son visage, un expert parle du sujet et fait allusion aux procédures qui ont traversé le visage de “pop star latine“.

Selon certaines déclarations qui ont transcendé ces derniers jours la transformation en “chanteur“Ricky Martin, correspondait à un supposé”réaction allergique“.

Pourtant, un expert reconnu et favori des célébrités, Christian Pérez de la Torre, aurait contredit les versions alléguées lorsqu’on l’aurait interrogé à ce sujet sur ce qui s’est passé face à Ricky Martin? Celui-ci a répondu :

Plusieurs choses se sont passées, un peu de filler (filler), de botox, je pense qu’au-delà de tout, là sur ce visage, une petite “touche” au niveau chirurgical a été faite, a-t-il commenté via une chaîne YouTube.

Christian de la Torre, est l’une des personnalités les plus renommées et reconnues de Beverli Hills, qui a également eu des personnalités du divertissement qui sont venues le voir pour subir certaines procédures.acteur de télévision“.

Et quand le visage change, “parce qu’une bonne chirurgie en est une qui se dit, mais ce n’est pas si perceptible, d’après ce qu’il a laissé entendre. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous vous êtes fait”, a-t-il déclaré dans la transmission.

Le chirurgien est d’origine argentine, dont on peut dire qu’il a un grand prestige dans le milieu artistique et particulièrement à Beverly Hills, il a répondu sur ce qui aurait pu être fait sur “espagnol naturalisé“Enrique Martin Morales sur le visage.

Bon, oui ou oui, là on voit qu’il a un comblement au niveau des pommettes, ‘Terrible’, a commenté le chauffeur, Ceriani, qui a été épaulé par le spécialiste… ‘Oui terrible’, tous deux d’accord.

Apparemment, selon l’explication de Christian de la Torre, le “étoile portoricaine“Il a subi une série de procédures au cours desquelles une peau supplémentaire a également été retirée de certaines autres zones.

Et aussi, si vous le regardez, l’excès de peau qu’il avait a été retiré de la partie supérieure des paupières, a décrit le médecin.

Parmi les patients les plus célèbres qui l’ont vu chirurgien figurent l’artiste Luis Miguel, à qui il s’est transcendé dans les entretiens passés, a fait un petit arrangement sur son nez, a rappelé le journaliste Jorge Ceriani, donc la grande expérience qu’il a sur le terrain lui permet de connaître les techniques qui étaient pratiquées sur “l’exmenudo”.

Qu’est-ce qui se passe là-bas dans ce type de chirurgie, si vous le faites avec la coupe, c’est comme si cela modifie beaucoup votre esthétique et c’est ce qu’ils lui ont fait, a commenté l’expert de Gossip No Like.