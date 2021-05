Sona BLW Precision Forgings, soutenu par Blackstone, obtient le signe de SEBI pour son introduction en bourse; prévoit de lever Rs 6,000 crore

Grâce à l’introduction en bourse, Blackstone Group réduira sa participation dans la société qui s’élève actuellement à 66,28%. (Image: Sona Comstar)

Le fabricant de composants automobiles Sona BLW Precision Forgings (Sona Comstar) a reçu l’approbation du régulateur des marchés financiers SEBI (Securities and Exchange Board of India) pour son introduction en bourse (IPO). La société prévoit de lever Rs 6 000 crore grâce à la vente d’actions initiale qui consistera en une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 300 crore et une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants. Singapore VII TOPCO III PTE – une filiale de The Blackstone Group – est l’un des promoteurs de la société. Sona Comstar avait déposé des projets de documents pour sa vente initiale d’actions avec SEBI en février de cette année.

Grâce à l’introduction en bourse, Blackstone Group réduira sa participation dans la société qui s’élève actuellement à 66,28%. Sona Comstar a l’intention d’utiliser le produit de la nouvelle émission pour le remboursement ou le prépaiement, en totalité ou en partie, de certains emprunts dont la société a fait usage. Le document d’offre précise que l’introduction en bourse de Sona Comstar aura 75% de l’émission réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), tandis que la part des investisseurs non institutionnels (NII) sera de 15% et les 10% restants seront réservés aux investisseurs de détail. . Kotak Mahindra Capital Company, Credit Suisse Securities, JP Morgan India, JM Financial et Nomura Financial Advisory and Securities sont les chefs de file (BRLM) de l’émission.

Sona BLW Precision Forging Limited est l’une des principales sociétés de technologie automobile en Inde. La société conçoit, fabrique et fournit des systèmes et des composants automobiles hautement sophistiqués et critiques, tels que des ensembles différentiels, des engrenages différentiels, des démarreurs conventionnels et micro-hybrides, des systèmes BSG, des moteurs de traction EV et des unités de commande de moteur aux équipementiers automobiles à travers les États-Unis. , Europe, Inde et Chine. Certains des clients OEM de la société comprennent Ashok Leyland, CNH, Daimler, Escorts, Escorts Kubota, Geely, Jaguar Land Rover, John Deere, Mahindra et Mahindra, Mahindra Electric, Maruti Suzuki, Renault Nissan, Revolt Intellicorp, TAFE, Volvo Cars et Volvo Eicher.

Sur le plan financier, la société a vu ses bénéfices augmenter de Rs 77,57 crore au cours de l’exercice 2018 à Rs 360 crore au cours de l’exercice 2020. Au cours des neuf mois clos en décembre 2020, le bénéfice net de la société s’est élevé à Rs 155 crore . Sona Comstar rejoindra des pairs tels que Motherson Sumi et Bosch à la bourse après une cotation réussie.

