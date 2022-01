Sonali Banerji rejoint BC Web Wise en tant que directrice créative

L’agence de marketing numérique BC Web Wise a nommé Sonali Banerji en tant que directrice créative. Dans son nouveau rôle, Banerji travaillera pour les grands comptes. Son rôle se concentrera sur la création de campagnes pour BC WebWise et leurs clients. « Nous avons trouvé un ajustement parfait en Sonali, quelqu’un qui pense sur ses pieds, et au-delà de l’évidence », a déclaré Chaaya Baradhwaaj, fondateur et directeur général de BC WebWise.

« Sonali possède une riche expérience de travail dans tous les secteurs. C’est le genre de talent dont nous avons toujours besoin – quelqu’un qui est opérationnel dès le premier jour, comprend le besoin d’excellence créative, ainsi que les contraintes commerciales. Nous attendons avec impatience sa nouvelle perspective et son excellence créative », a ajouté Baradhwaaj.

Banerji apporte avec elle 18 ans d’expérience dans l’industrie de la publicité. Elle a travaillé dans diverses sociétés telles que Marching Ants, Asymmetrique, Radio Mirchi et Group M. Elle a travaillé avec des marques des secteurs FMCG, télécommunications, assurance, mode, immobilier et divertissement, notamment Star Group, Set India, Skoda India, Kolkata. Knight Riders, Gyproc, Zee TV, Big Bazaar, Pantaloons, P&G, entre autres.

Selon Dinesh Swamy, directeur de la création, BC WebWise, cette nomination ajoutera une nouvelle dimension au processus créatif de l’agence, car Banerji comprend les données et les combine avec l’émotion, ce qui constituera un récit fort dans les campagnes.

«En tant que nouveau poisson dans l’étang, je suis impatient de faire un travail qui ajoute de la valeur aux marques et les aide à créer des impressions significatives. Considérant que le numérique a ajouté de nouvelles dimensions et que les innovations technologiques ont été un moteur, l’objectif est de faire en sorte que les marques se démarquent et atteignent leurs objectifs. L’accent sera mis sur la division intelligente des défis et l’identification des opportunités pour tisser des histoires axées sur la perspicacité et aider à créer de la magie », a déclaré Banerji.

