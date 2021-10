Sonam Kapoor partage des photos de sa maison de Notting Hill ; vérifier les détails ici

Alors que l’Inde est mon âme, Londres a mon cœur : Sonam Kapoor

L’actrice Sonam Kapoor a récemment partagé un aperçu de sa maison de Notting Hill à Londres avec son Instafam. L’actrice a fait samedi une visite virtuelle de son appartement londonien au magazine Architectural Digest pour son prochain numéro de septembre-octobre. L’actrice a également été vue en train de partager de nouvelles photos de son salon et de sa salle à manger. « Des photos de paysage de la maison que je n’ai pas publiées », a-t-elle écrit sur son post Instagram.

En partageant son expérience de séjour dans cette maison, l’actrice a ajouté : « La première fois qu’Anand Ahuja et moi avons mis les pieds dans notre appartement, nous nous sommes sentis comme à la maison ! C’est un espace de deux chambres et demie parfait pour l’endroit où nous en sommes actuellement dans nos vies et nous l’avons su tout de suite.

« Mes goûts et mes tendances sont devenus beaucoup plus éclectiques au fil des ans, avec un besoin d’incorporer des textures chaudes, des tissus, des papiers peints avec des tapis et des lustres vintage. Je souhaitais vraiment un équilibre délicat entre l’art moderniste et le mobilier qui reflète fortement mon héritage indien. Être loin de chez soi peut parfois être difficile, alors Rooshad a fait un excellent travail en mariant l’architecture britannique avec une esthétique et une richesse indiennes. Alors que l’Inde est mon âme, Londres a mon cœur », a écrit l’actrice de 36 ans en concluant sa publication sur Instagram.

Sonam Kapoor a épousé Anand Ahuja en mai 2018. Son mari Anand Ahuja dirige la marque de mode Bhane et la boutique de baskets VegNonVeg. Le couple est resté à Londres pendant plus d’un an.

