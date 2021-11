Sonarworks veut révolutionner le mixage musical avec la référence SoundID

Comme de nombreuses facettes du processus de production musicale, le mixage et le mastering sont rapidement démystifiés. Désormais, Sonarworks a pour mission de démocratiser le processus de mixage avec SoundID Reference.

Si vous jouez avec le budget d’un grand label ou si vous travaillez avec les meilleurs ingénieurs du son du monde, finaliser un enregistrement est un jeu d’enfant. Pour tous les autres, le processus est semé d’embûches redoutables, commençant par l’environnement du studio lui-même et se terminant par des résultats imprévisibles sur des milliers de points d’écoute différents.

Heureusement, les progrès de la technologie d’ingénierie audio rendent le processus de mixage moins dangereux pour tout le monde. L’un des principaux acteurs dans ce domaine est Sonarworks, basé en Lettonie, dont la suite logicielle SoundID Reference simplifie les étapes de mixage telles que l’étalonnage en studio, le référencement à plat pour une collaboration plus facile ou un travail multi-environnements, et des tests exhaustifs de points de terminaison.

Le résultat est un meilleur mix, même pour les créateurs qui ne sont pas des ingénieurs du mixage professionnels ou qui n’ont pas les fonds pour mixer leurs pistes de manière professionnelle.

Chez DMN, nous étions très enthousiastes à l’idée de commencer à travailler avec Sonarworks pour simplifier le mixage musical pour le plus grand nombre. Mais ce n’est pas seulement pour les musiciens qui manquent d’expertise en mixage. Pēteris Asbahs, responsable du marketing numérique de Sonarworks, nous a déclaré que SoundID Reference est exploité par un éventail d’acteurs de la chaîne de production de contenu, notamment des ingénieurs du son, des musiciens et des producteurs expérimentés, chacun utilisant la plate-forme pour ses besoins spécifiques.

Et l’un de ces besoins est l’étalonnage des haut-parleurs ou des écouteurs, selon ce qui est utilisé pour la surveillance audio. Pour le studio principal et ses enceintes de studio, l’objectif de l’étalonnage est de créer un point de référence précis et plat pour un mixage qui élimine des facteurs tels que la « coloration » spécifique aux enceintes et les variations produites par la pièce. Le résultat est un « profil de calibrage » qui offre un son neutre qui se traduira en toute sécurité par un mélange solide.

Le processus d’étalonnage en studio peut également être étendu aux écouteurs, ce qui permet un mixage haut de gamme à partir d’une multitude d’autres environnements. Cela inclut des lieux qui ne sont normalement pas associés à une post-production audio sophistiquée. Du coup, l’environnement de studio plat et calibré peut être dupliqué ailleurs pour un réglage fin à distance au lieu d’être exclusivement en studio.

Alternativement, les « producteurs de chambre » sans studio dédié peuvent simplement calibrer leurs écouteurs pour une référence et un mixage optimisés. SoundID Reference propose des profils de pré-étalonnage pour près de 400 modèles de casques de studio différents. « Vous travaillez et écoutez toujours sur ce son plat », a déclaré Asbahs. « Vous pouvez emporter votre ordinateur portable ou votre tablette avec votre projet dans un autre environnement – ​​maison de campagne, parc, autre pays, peu importe – et continuer votre travail. »

Oui, mélanger de la musique dans une maison de campagne avec un son de studio professionnel – c’est maintenant une scène idyllique. Mais quel que soit le nombre d’environnements et d’appareils différents utilisés pour créer un mix, il y aura beaucoup plus d’environnements où les gens écouteront ce mix. Et la liste des points finaux est apparemment interminable.

En fonction de sa popularité, l’enregistrement typique est consommé par des milliers d’écouteurs, d’écouteurs, de haut-parleurs intelligents, de systèmes stéréo de voiture, de haut-parleurs d’ordinateur portable, de haut-parleurs portables compatibles Bluetooth et de systèmes audio haut de gamme, avec de grandes différences de qualité sonore et de coloration.

Faire correspondre un mix avec les innombrables points d’écoute du monde est une tâche intimidante, bien que ce soit une tâche à laquelle SoundID Reference s’attaque.

Les points finaux de test de ce progiciel sont exhaustifs, avec 22 simulations de « vérification de traduction » prédéfinies qui couvrent un grand nombre d’environnements d’écoute. Du coup, un mixage peut être simulé dans des environnements allant des haut-parleurs de voiture bas de gamme aux configurations stéréo haut de gamme, et tout le reste.

Ce système de voiture Toyota 1991 surexploité ne peut offrir que des basses et un équilibre audio si beaux – mais au moins vous connaîtrez le résultat final. Vous pouvez également ignorer la tradition éprouvée de tester un mélange dans votre voiture – qui, bien sûr, ne teste qu’une seule voiture (la vôtre).

Déjà, Sonarworks recueille de sérieux témoignages sur cette version. « La différence est immense », a récemment déclaré Imogen Heap. Mais nous avons également été surpris de voir SoundID Reference être utilisé par des ingénieurs de mixage de renom. Exemple : Ariel Borujow, dont les crédits de mixage incluent Mac Miller, Diddy et Madonna. « C’est un élément clé de ma configuration », a expliqué Borujow.

Incidemment, SoundID Reference – disponible sous forme de plug-in DAW ou de progiciel autonome – est le dernier d’une série de versions de mixage de Sonarworks.

Reference est le successeur de Reference 4, qui a lui-même remplacé Reference 3. Les utilisateurs d’itérations antérieures bénéficieront d’une expérience de migration simple, avec des améliorations, notamment la possibilité d’affiner et de personnaliser différentes courbes cibles plates. Les utilisateurs peuvent créer des préréglages d’égaliseur cible personnalisés sur de nombreux appareils tout en manipulant des fréquences sélectives.

Il en résulte une plus grande accessibilité à une étape de production complexe et stressante. Mais Sonarworks pourrait également faire de la scène de mixage une partie plus intégrée du processus de production musicale. Au lieu d’une réflexion après coup, le mixage peut éventuellement s’apparenter à la pose des pistes elles-mêmes.

Aider cette cause est un prix abordable : SoundID Reference est de 99 $ pour une version casque uniquement, et de 399 $ pour l’ensemble haut-parleur et casque (qui comprend un microphone de mesure d’étalonnage). Tout cela rend beaucoup plus difficile la livraison d’un mix de musique de merde.