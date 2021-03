Sonata Arctica annonce son premier album acoustique, ‘Acoustic Adventures Volume One’

Titans du métal mélodique finlandais SONATA ARCTICA sont un groupe au son unique, animé par différentes émotions et une touche de mélancolie. Aujourd’hui, le groupe annonce la sortie de son premier album acoustique, parfaitement intitulé « Aventures acoustiques – Volume un », à paraître en octobre 2021 via Nuclear Blast Tonträger Produktions Und Vertriebs Gmbh.

« Cette forme acoustique de SONATA ARCTICA se prépare lentement depuis des années », commente le chanteur Tony Kakko et explique: «La première manifestation de celui-ci, en plus des quelques versions acoustiques de chansons sorties au fil des ans, a été le « Tour des aventures acoustiques » en 2019, qui s’est avéré être un grand succès, a suscité une idée pour que ces chansons soient également enregistrées et sorties sur un album. Ou deux albums, au moins pour commencer. Nos chansons ont toujours été basées sur de belles mélodies, ce qui permet de les transformer et de les réorganiser parfaitement dans la forme acoustique également. Je dois mentionner que beaucoup de chansons fonctionnent si bien habillées de vêtements acoustiques. «

« Aventures acoustiques – Volume un » sera la première partie, suivie d’un deuxième disque acoustique, qui sortira en 2022. « J’espère que vous aimez ces albums autant que nous. Il y a beaucoup, beaucoup de chansons que nous avons dû laisser de côté de ces » Volume One « et Les albums ‘Volume Two’, donc rien ne me plairait plus que d’ajouter quelques volumes de plus dans le futur », sourit Kakko et ajoute: « Au plaisir de vous revoir en tournée dès que possible! »

Et cette tournée, surnommée le « Aventures acoustiques MMXXI » nous espérons qu’elle aura lieu à l’automne. Ça fait un moment depuis SONATA ARCTICA a fait une tournée en Europe, la dernière fois en 2019. Pour promouvoir leur « Aventures acoustiques – Volume un » sortie, le groupe entreprendra un voyage à travers 17 pays européens. Le soutien sera fourni par les espoirs suédois ÉLÉINE, qui présentera également un set acoustique.

Claviériste Henrik « Henkka » Klingenberg commentaires: « Depuis notre «Talviyö» la tournée mondiale est plus ou moins terminée, il est temps de regarder en avant pour le prochain défi, et comme nous nous sommes tellement amusés avec les trucs acoustiques, nous avons décidé de faire un album aussi, et, bien sûr, nous allons frapper le route immédiatement après pour célébrer la sortie de celui-ci. À partir de maintenant, nous avons réussi à organiser une vaste tournée européenne, et nous avons vraiment hâte de sortir et de jouer de la musique pour vous tous. «

Des dates de tournée:

21 octobre – SE – Uppsala, Katalin



22 octobre – SE – Östersund, Gamla Teatern



23 octobre – NON – Trondheim, Byscenen



24 octobre – NON – Oslo, Parkteatret



26 octobre – SE – Göteborg, Valand (Ordensalen)



27 octobre – DE – Hambourg, Fabrik



28 octobre – NL – Tilburg, 013



29 octobre – DE – Bochum, Matrix



30 octobre – NL – Utrecht, Pandora



01 novembre – Royaume-Uni – Londres, Islington Assembly Hall



03 nov.- FR – Paris / Vaureal, Le Forum



04 nov.- FR – Lyon, CCO



05 novembre – ES – Barcelone, Salamandra



06 novembre – ES – Bilbao, Santana 27



07 nov. – ES – Madrid, lun.



09 novembre – ES – Séville, coutume



10 novembre – ES – Murcie, Garaje



11 novembre – ES – Pampelune, Totem



12 novembre – FR – Toulouse, Le Metronom



13 nov.- FR – Nantes, Le Ferrailleur



14 novembre – BE – Sint-Niklaas, De Casino



16 novembre – DE – Nürnberg, Hirsch



17 novembre – CH – Pratteln, Z7



18 novembre – IT – Milan, Live Club



19 novembre – SLO – Ljubljana, Orto Bar



21 novembre – BG – Sofia, Music Jam



22 novembre – RO – Bukarest, Quantic Club



23 novembre – RO – Cluj-Napoca, espace FORM



25 novembre – AT – Wien, Szene



26 novembre – HU – Budapest, Akvarium



27 novembre – CZ – Zlin, Winter Masters of Rock



28 novembre – PL – Varsovie, Proxima



29 novembre – DE – Berlin, Columbia Theatre



01 déc.- DE – München, Technikum



02 décembre – DE – Köln, Essigfabrik



03 décembre – DE – Passau, Zauberberg



04 décembre – DE – Speyer, Halle 101