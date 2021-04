Sondage: 10 ans de DRS

Le week-end dernier a marqué 10 ans depuis que le système de réduction de la traînée a fait ses débuts en Formule 1.

L’élément d’aileron arrière mobile a été vu pour la première fois en action lors du Grand Prix d’Australie d’ouverture de la saison à Melbourne. Il a été conçu pour permettre aux pilotes de se dépasser plus facilement – le principe selon lequel ils ne seraient autorisés à l’utiliser que dans la seconde d’une autre voiture (qu’elle soit sur le même tour ou non) est resté inchangé au cours de la décennie depuis son introduction.

Le DRS a divisé l’opinion à l’époque et le fait toujours. Alors que certains ont loué le rôle qu’il a joué dans l’aide aux dépassements, d’autres soutiennent qu’il a rendu les dépassements trop faciles dans certaines circonstances.

Il était à l’origine considéré comme une solution à court terme qui permettait aux pilotes de courir plus facilement les uns contre les autres dans des voitures de course aérodynamiques. La Formule 1 introduira l’année prochaine de nouvelles règles aérodynamiques qui visent à rendre la course beaucoup plus proche, mais le DRS reste une caractéristique du livre de règles.

Après près de 200 courses avec DRS, le moment est-il venu pour la F1 de se sevrer du boost de dépassement? Ou mérite-t-il une place à long terme dans le sport?

Pour

Alors que le DRS a créé plus de dépassements, la plupart des mouvements de dépassement qu’il crée sont instantanément oubliables et impliquent que les pilotes se faufilent dans les lignes droites avec facilité.

Il est vrai que la nature de l’aérodynamique des voitures de F1 fait qu’il est difficile pour les voitures de se suivre de près et de dépasser, et le DRS aide à contourner cela. Mais ce n’est pas une vraie solution au problème – cela est censé venir l’année prochaine, et une fois que c’est le cas, la F1 devrait donner la priorité à se débarrasser du DRS et des « faux dépassements » qu’il crée.

Contre

Le nombre de dépassements a augmenté en Formule 1 grâce au DRS. Depuis que les nouvelles voitures, plus larges et plus puissantes sur le plan aérodynamique ont été introduites en 2017, ce qui a rendu encore plus difficile pour les conducteurs de se suivre de près, elle est devenue une aide vitale au dépassement.

Les dépassements en monoplace seront toujours difficiles, comme l’ont montré plusieurs autres séries. Le fait que le DRS se soit rapidement étendu à d’autres championnats prouve son succès en tant que solution et montre pourquoi la F1 ne devrait pas y renoncer.

je dis

Après la 50e course de F1 avec DRS, j’ai écrit un article expliquant pourquoi il n’avait pas réussi à me convaincre. C’était il y a sept ans, et dans l’intervalle, mon point de vue a peu changé.

Mais ce qui est inquiétant maintenant, 10 ans après l’introduction du DRS, c’est que les nouveaux fans qui ont découvert le sport à cette époque peuvent croire que le passage par bouton-poussoir est la façon dont la course est censée fonctionner. La joie d’une véritable ferraille de F1 roue à roue qui se poursuit tour après tour est presque incroyablement difficile maintenant, en partie à cause du DRS et aussi de la nature fragile des pneus actuels.

DRS a complètement pris le relais. Avec jusqu’à trois zones DRS par piste, il est difficile de se faire une idée de la facilité avec laquelle les pilotes pourraient se croiser sans elle. Les nouvelles conceptions de voie sont livrées avec des zones DRS pré-planifiées. La solution à court terme de «plâtre collant» est devenue une béquille à laquelle le sport n’abandonnera pas.

Le débat sur le DRS se résume à une question de qualité plutôt que de quantité, et je préfère de loin voir un petit nombre de coups de qualité par course plutôt que le flux de passes «autoroutières» inintéressantes que crée le DRS. Et le projet d’augmenter la fenêtre de détection du DRS à deux secondes pour les courses de qualification Sprint 2021 envisagées est une idée horrible.

Vous dites

La Formule 1 devrait-elle viser à supprimer le DRS à l’avenir – ou est-elle là pour rester? Votez ci-dessous et donnez votre avis dans les commentaires.

Pensez-vous que la Formule 1 devrait viser à supprimer le système de réduction de la traînée à l’avenir?

Tout à fait d’accord (83%) Plutôt d’accord (3%) Ni d’accord ni en désaccord (0%) Plutôt en désaccord (7%) Pas du tout d’accord (3%) Sans opinion (3%)

Total des électeurs: 30

Chargement …

Un compte . est nécessaire pour voter. Si vous n’en avez pas, créez un compte ici ou en savoir plus sur l’inscription ici. Lorsque ce sondage est fermé, le résultat sera affiché à la place du formulaire de vote.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Débats et sondagesParcourir tous les débats et sondages

Partagez cet article . avec votre réseau: