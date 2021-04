Sondage: À quelle fréquence mettez-vous à jour votre iPhone?

Une enquête récente a montré que l’un des trois clients prévoyait de conserver son iPhone pendant au moins plus de trois ans. Alors que le cycle de mise à niveau de l’iPhone ralentit, achetez-vous toujours un nouveau téléphone chaque année ou attendez-vous plus longtemps?

Apple vend actuellement cinq modèles d’iPhone différents, si vous considérez les gammes 12 et 12 Pro comme deux téléphones complètement différents. Comme les fonctionnalités qui changent la donne ne viennent pas aussi souvent qu’elles le faisaient autrefois dans les premières années de l’iPhone et que le prix du téléphone ne cesse d’augmenter, les gens restent un peu plus longtemps avec leurs téléphones actuels.

Si nous comparons tous les iPhones actuels vendus par Apple, qui sont probablement ceux que les gens utilisent, nous devons comparer l’iPhone XR à l’iPhone 12 Pro Max pour commencer à voir ce qui a vraiment changé au cours de ces années.

Lorsque les gens passent à un nouvel iPhone, ils s’attendent à une plus longue durée de vie de la batterie et à des changements de conception, suivis de plus de stockage, de vidéos et de photos de haute qualité et d’un processeur plus rapide.

Comme Apple ne fabrique que des processeurs haut de gamme, quiconque possède actuellement une puce A12 Bionic n’aura pas de mal à effectuer les tâches quotidiennes avec le processeur vieux de près de trois ans. Le principal problème est généralement la durée de vie de la batterie qui peut se détériorer en un an ou deux.

Lorsque cela se produit, les utilisateurs peuvent choisir de mettre à niveau leur téléphone ou de réparer la batterie avec Apple. Lorsque les clients choisissent de réparer la batterie de l’iPhone, elle se sent fondamentalement comme neuve, car elle durera aussi longtemps que dans les premiers jours et le processeur pourra à nouveau fournir toute sa puissance.

Depuis qu’Apple a introduit l’écran OLED sur l’iPhone, l’utilisation du mode sombre et l’achat d’un plus grand téléphone Pro Max étaient des moyens pour les utilisateurs d’obtenir plus d’autonomie de la batterie. Les caméras s’améliorent également avec le temps. Par exemple, vous pouvez toujours prendre des photos incroyables sur l’iPhone XR, mais si vous recherchez le mode nuit, des photos ultra-larges ou même un meilleur zoom, vous devrez choisir un téléphone plus récent.

Désormais, le seul iPhone vraiment différent de tous les autres est le SE de deuxième génération, lancé en 2020. Avec le bouton Home classique et des cadres plus grands, l’iPhone SE est un téléphone puissant au design compact et plus simple. Ses appareils photo se comparent à la gamme d’iPhone 11 2019, mais son argument de vente est le prix de 399 $ pour ceux qui n’aiment pas changer.

Si vous êtes un fan d’Apple, vous mettez probablement à niveau votre iPhone chaque année pour des performances et des caméras légèrement meilleures, ainsi que des fonctionnalités exclusives. Dans la ligne 11, il s’agissait de l’objectif ultra-large, de la taille Pro Max et de la puce U1. Avec la gamme iPhone 12, par exemple, il s’agit du scanner 5G et LiDAR, plus le nouveau design.

Dans cet esprit, à quelle fréquence mettez-vous à jour votre iPhone et pourquoi? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.

Répondez à notre sondage

