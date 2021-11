Sondage : À quelle fréquence passez-vous à un nouveau téléviseur ?

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Il semble que les téléviseurs soient l’un des articles les plus populaires du Black Friday et du Cyber ​​Monday, avec les produits audio, les goodies liés aux jeux et les appareils domestiques intelligents.

Mais un article récent partagé dans notre groupe de travail Slack m’a amené à me demander à quelle fréquence les gens passent à un nouveau téléviseur. Alors, à quelle fréquence achetez-vous un nouveau téléviseur pour remplacer l’ancien ? Donnez-nous votre réponse via le sondage ci-dessous.

À quelle fréquence passez-vous à un nouveau téléviseur ?

0 voix

Chaque année

NaN%

Tous les 2-3 ans

NaN%

Tous les 4-5 ans

NaN%

Tous les 6-7 ans

NaN%

Tous les 8-9 ans

NaN%

Après 10 ans ou plus

NaN%

La mise à niveau tous les ans ou tous les deux semble un peu excessive à première vue, mais il existe en effet de bonnes affaires. Et il n’est pas rare que les opérateurs regroupent un téléviseur avec un nouveau contrat de smartphone.

Nous comprenons parfaitement si vous ne faites une mise à niveau que tous les cinq ans ou plus, car la technologie TV n’évolue pas aussi vite que les smartphones et les tablettes. Ainsi, un téléviseur intelligent premium acheté en 2016 devrait toujours être bon pour le moment (bien que les mises à jour logicielles soient une autre histoire).

Néanmoins, faites-nous savoir à quelle fréquence vous passez à un nouveau téléviseur via le sondage ci-dessus.

commentaires