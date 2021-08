Sondage : À quelle fréquence utilisez-vous le multitâche en mode partagé ?

Hadlee Simons / Autorité Android

Le multitâche à vue partagée est une fonctionnalité Android depuis des années, permettant aux utilisateurs d’ouvrir deux applications à la fois et de partager le même écran de smartphone. Il s’agissait d’un ajout OEM, mais Google l’a apporté à Android avec la mise à jour Android Nougat de 2016.

Cette fonctionnalité est devenue incontournable avec les téléphones pliables, car l’augmentation de la surface de l’écran rend l’expérience plus confortable. Néanmoins, nous voulons savoir si vous utilisez réellement le multitâche à vue partagée sur votre smartphone. Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessous.

La principale raison d’utiliser cette fonctionnalité est que cela signifie que vous n’avez pas à basculer constamment entre deux applications en plein écran, ce qui vous fait gagner du temps et des efforts. En d’autres termes, vous pouvez lire un ebook tout en envoyant des messages à vos amis ou prendre des notes en parcourant une page Web dans votre navigateur. Le multitâche en vue fractionnée est également pratique si vous souhaitez regarder des vidéos dans une autre application, bien que les fenêtres contextuelles gèrent également bien ce scénario.

Presque toutes les grandes marques Android proposent le multitâche à vue partagée ou à écran partagé, de Samsung et Huawei à OnePlus et Google. Il y a donc de bonnes chances que ce soit sur votre téléphone Android si vous ne l’avez pas encore essayé. Néanmoins, vous pouvez nous donner votre réponse via le sondage ci-dessus et laisser un commentaire si vous en avez plus en tête.