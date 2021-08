Sondage AC : La dernière faille de sécurité de T-Mobile vous a-t-elle donné envie de changer d’opérateur ?

Plus tôt cette semaine, nous avons tous appris l’existence d’une faille de sécurité massive qui a affecté les clients de T-Mobile. Les pirates auraient volé les informations personnelles de pas moins de 100 millions d’utilisateurs, qui auraient inclus des numéros de sécurité sociale, des informations de permis de conduire et des adresses personnelles. Comme vous pouvez l’imaginer, Internet était ne pas heureux de ce qui n’est que le dernier d’une série de fuites de données en cours dans l’industrie, et certaines des voix les plus fortes et les plus en colère n’étaient autres que les clients de T-Mobile.

Bien que T-Mobile propose une multitude d’excellents forfaits de téléphonie mobile, ce n’est certainement pas la seule option, même dans les États-Unis, Verizon, AT&T et leurs différents MVNO pourraient bien voir une légère augmentation du nombre de nouveaux abonnés une fois que la poussière de ce dernier la débâcle s’est déchaînée.

Alors nous voulons avoir de vos nouvelles… est-ce que cette faille de sécurité est suffisante pour vous donner envie de quitter le « non porteur » pour des pâturages plus verts et peut-être plus sûrs ? Pourquoi ou pourquoi pas?

La dernière faille de sécurité de T-Mobile vous a-t-elle donné envie de changer d’opérateur ?

Si vous êtes un client actuel de T-Mobile, assurez-vous de voter dans le sondage et de nous laisser un commentaire ci-dessous ou sur nos flux Twitter ou Facebook pour nous faire savoir ce que vous en pensez.

