Sondage : accepteriez-vous moins de mises à jour en temps opportun ou davantage de mises à jour qui arrivent plus tard ?

Crédit : Eric Zeman / Autorité Android

L’une des tendances les plus bienvenues au cours des deux dernières années a été la poussée de trois ans de mises à jour du système d’exploitation, Samsung étant le premier OEM majeur à prendre officiellement cet engagement. Depuis lors, nous avons vu Vivo, Oppo, OnePlus et Nokia sauter dans ce train à des degrés divers.

Cela nous a fait réfléchir si vous prendriez plus de mises à jour du système d’exploitation si elles mettaient beaucoup de temps à accéder à votre appareil. Ou prendriez-vous moins de mises à jour du système d’exploitation si elles arrivaient à temps ? Donnez-nous votre choix via le sondage ci-dessous.

Les deux choix présentent des avantages évidents, mais les inconvénients sont également assez importants. Choisissez la première option et vous devrez attendre des mois pour obtenir une mise à jour. Choisissez cette dernière option et vous n’obtiendrez tout simplement pas autant de mises à jour du système d’exploitation.

Bien sûr, il convient de noter que des entreprises comme Google ont la réputation d’offrir le meilleur des deux mondes (plus de mises à jour qui sont également opportunes). Mais nous voulons savoir ce qui est le plus important pour vous. Alors donnez-nous votre choix via le sondage ci-dessus.