Sondage : achèteriez-vous les nouvelles lunettes connectées Ray-Ban de Facebook ?

L’idée du matériel Facebook est épineuse, surtout compte tenu des problèmes de confidentialité. Cela dit, Facebook est à l’origine du très populaire Oculus Quest 2, qui est l’un des meilleurs casques VR que vous puissiez acheter. Maintenant, l’entreprise prend ses lunettes dans un format plus petit avec ses nouvelles lunettes intelligentes Ray-Ban Stories, et elles pourraient valoir le détour.

Les lunettes ressemblent presque à des Ray-Ban ordinaires, à l’exception de l’ajout de deux petites caméras de chaque côté des lentilles. Ils sont utilisés pour capturer des vidéos et prendre des photos étonnamment décentes, qui peuvent être visualisées sur une application Facebook View distincte. Équipés de haut-parleurs à oreille ouverte et disponibles dans de nombreuses formes et styles, ils constituent une offre décente de la société avec de grandes visions pour les appareils portables. Cela dit, nous voulons savoir si vous seriez intéressé par l’achat des Ray-Ban Stories.

Achèteriez-vous les nouvelles lunettes intelligentes Ray-Ban de Facebook ?

Facebook est loin d’être la première entreprise à lancer des lunettes intelligentes, surtout cette année. Des produits tels que les cadres Razer Anzu et Amazon Echo (2e génération) offrent des fonctionnalités similaires telles que la connectivité Bluetooth et des haut-parleurs à oreille ouverte dans des designs élégants. Amazon va encore plus loin avec Alexa intégré, que Facebook contrecarre avec son propre assistant Facebook.

Ces autres lunettes n’ont pas d’appareil photo, ce qui rapproche un peu l’offre de Facebook de celle des lunettes de Snap. Cela dit, les Ray-Ban Stories n’offrent pas de fonctionnalités AR, ce qui les place sans doute un peu derrière Snap, mais il ne fait aucun doute que la société souhaite apporter ces capacités aux futurs appareils portables.

Et, bien sûr, il y a l’aspect de la vie privée qui doit être pris en compte. Facebook n’est pas exactement connu pour être réputé dans cet aspect, ce qui explique probablement pourquoi la société a choisi de créer une application distincte pour héberger des vidéos et des photos afin qu’elles ne soient pas directement liées aux applications Facebook ou Instagram, du moins jusqu’à ce que vous décidiez. de les y poster. Maintenant, c’est à vous d’utiliser les lunettes pour le bien ou pour le mal.

