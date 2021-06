Sondage : achèteriez-vous un iPad mini redessiné ?

L’iPad mini de sixième génération fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps. Avec un design de type iPad Pro, cette tablette aurait plus d’écran avec des bords plus petits. Que pensez-vous de ces rumeurs ? Achèteriez-vous un iPad mini redessiné ?

Aujourd’hui, Bloomberg a ajouté plus d’informations sur un iPad mini redessiné, indiquant qu’Apple envisage un nouveau modèle avec des lunettes plus petites et sans bouton d’accueil pour la fin de l’année.

La dernière fois qu’Apple a mis à jour l’iPad mini, c’était en 2019 avec le processeur A12 Bionic et la prise en charge d’Apple Pencil. En mai, l’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a annoncé qu’Apple lancerait un iPad mini entre 8,5 pouces et 9 pouces au cours du premier semestre 2021. Cela ne s’est pas concrétisé, Apple s’étant plutôt concentré sur ses autres gammes d’iPad.

Si le rapport Bloomberg s’avère correct, l’iPad mini de sixième génération se rapprocherait de l’iPad Air 4 et de l’iPad Pro. Personnellement, j’apprécie la taille mini car elle peut tenir dans le fond de ma poche. Très léger et puissant, cet iPad est idéal à utiliser comme support dans une interview en personne, pour éditer des photos avec Pixelmator Pro, et même pour signer des documents.

L’iPad mini 5, par exemple, est l’un des appareils que je teste en version bêta du logiciel iPadOS. La seule chose qui lui manque est un clavier Apple Smart ou Magic Keyboard approprié. Peut-être qu’avec des lunettes plus petites, la société pourrait proposer un clavier propriétaire à cette tablette.

À l’époque, lorsque le premier iPad mini a été introduit, il était comparé à la taille de l’iPad ordinaire : 7,9 pouces contre 9,7 pouces. Facile à mémoriser. Maintenant, avec des iPads de toutes tailles, conserver le plus petit avec seulement 7,9 pouces est un choix qui n’a plus de sens.

Apple pourrait faire l’une des deux choses suivantes : maintenir la taille de l’écran et réduire les lunettes, ce qui serait incroyable, ou conserver le facteur de forme mais avec un écran plus grand, ce qui est également une excellente possibilité. L’iPad mini a totalement besoin d’un nouvel écran Liquid Retina avec Touch ID sur le bouton latéral.

Si cet iPad est lancé avec l’A13 Bionic ou l’A14 Bionic, des lunettes plus petites et ce nouveau design, envisageriez-vous d’en acheter un ? Pour quoi l’utiliseriez-vous ? Votez dans le sondage et dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.

Participez à notre sondage

