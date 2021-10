Sondage : Achèteriez-vous un iPhone avec 2 To de stockage ?

Apple vient de sortir un iPhone avec 1 To de stockage, ce que certains pensent déjà que c’est trop. Maintenant, un nouveau rapport suggère que l’iPhone 14 pourrait offrir deux fois plus de stockage disponible aujourd’hui. En achèteriez-vous un ?

Selon une rumeur sommaire du site chinois MyDrivers et un rapport paywalled de DigiTimes, Apple pourrait à nouveau doubler le stockage de ses iPhone Pros. La raison pourrait être les capacités ProRes et l’entreprise qui améliore encore plus la qualité de ses caméras.

Par exemple, le développeur iOS Steve Moser a montré que lors de l’enregistrement en utilisant ProRes, il faudra 1,5 Go de stockage par minute si l’utilisateur choisit la HD et jusqu’à 6 Go par minute lors de l’enregistrement en 4K.

Apple a beaucoup parlé de ProRes lors de son événement spécial de septembre, car le codec est largement utilisé par les professionnels de l’industrie cinématographique. Semblable à ce que ProRAW fait pour les photos, ProRes permet aux utilisateurs d’enregistrer des vidéos avec une compression minimale, ce qui se traduit par des séquences de très haute qualité.

Comme l’a expliqué mon collègue de . Jeff Benjamin, ProRes offre également plus de flexibilité aux éditeurs vidéo car il stocke plus de données à partir de l’image capturée.

Dans cet esprit, et les rumeurs concernant les appareils photo de l’iPhone 14 disant que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max auront des capteurs de 48 mégapixels améliorés, cela pourrait signifier que la prise de photos et l’enregistrement vidéo pourraient passer au niveau supérieur.

Bien sûr, comme 512 Go et 1 To sont déjà trop pour les utilisateurs réguliers, certains professionnels pourraient profiter d’encore plus de stockage en utilisant les normes ProRaw et ProRes.

Avant de voir un iPhone avec 2 To de stockage, il est possible qu’Apple saute le pas avec un nouvel iPad Pro selon la rumeur.

Si l’année prochaine nous voyons un nouvel iPad avec 2 To de stockage, il est possible qu’Apple fasse de même avec l’iPhone 14. Il est également important de noter que l’iPhone 13 Pro, avec 1 To de stockage, coûte 1 499 $, 200 $ de plus que les 512 Go. maquette.

Si la société double à nouveau le stockage maximum de son iPhone, Apple facturera au moins 200 $, voire 400 $ de plus pour 2 To. Et si les clients choisissent le modèle Pro Max, ils pourraient payer plus de 2 000 $ pour un nouvel iPhone.

Pensez-vous que vous aurez un jour besoin d’un iPhone avec 2 To ? Quelle est votre option de stockage préférée ? Votez dans le sondage et partagez vos impressions dans la section commentaires ci-dessous.

