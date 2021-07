Sondage : achèteriez-vous un ordinateur portable modulaire ?

in

Le droit à la réparation devenant apparemment la loi du pays, il y a une demande croissante d’ordinateurs faciles à réparer et à mettre à niveau. Ne voudriez-vous pas un ordinateur portable avec des composants modulaires que vous pouvez mettre à niveau ou remplacer pour faire fonctionner votre système pendant des années ?

Heureusement, il y a une option. Comme Linus Tech Tips l’a noté, Framework a récemment commencé à livrer une conception d’ordinateur portable modulaire où la plupart des composants principaux sont directement remplaçables ou relativement faciles à réparer. Vous pouvez non seulement mettre à niveau votre mémoire et votre stockage, mais aussi choisir votre propre module Wi-Fi, votre système d’exploitation et même vos ports. Besoin d’un DisplayPort pleine grandeur au lieu d’une prise USB-C supplémentaire ? Vous pouvez faire ce changement vous-même.

Bien que des éléments tels que la carte mère ne soient pas aussi modulaires que vous le souhaiteriez (les processeurs mobiles ne sont généralement pas vendus séparément des cartes), l’ordinateur portable Framework rend également de nombreuses pièces relativement utilisables. Vous pouvez ajouter une carte mère de remplacement, personnaliser vos touches ou remplacer le cadre de l’écran si vous voulez quelque chose de plus coloré. Et surtout, vous n’avez pas à faire de nombreux compromis – la machine de 13,5 pouces est à peu près aussi épaisse, moderne et rapide que bon nombre de ses rivaux conventionnels.

Il y a des sacrifices, bien sûr. L’ordinateur portable modulaire de Framework n’est pas aussi élégant que ses concurrents établis, et il n’offrira aucune astuce spéciale au-delà de son évolutivité. Il n’y a pas de GPU dédiés, d’options de refroidissement exotiques ou d’autres avantages qui viennent souvent avec les PC portables. Vous devrez également être patient lorsque les systèmes sont expédiés par lots plutôt qu’à la demande.

Malgré tout, le lancement soulève une bonne question : achèteriez-vous un ordinateur portable modulaire de Framework (ou de quelqu’un d’autre) avec ces compromis en tête ? Ou êtes-vous plus intéressé par un design élégant et des fonctionnalités intelligentes qui pourraient ne pas être possibles dans un ordinateur comme celui-ci ? Faites-le nous savoir dans le sondage ci-dessous et dans les commentaires.