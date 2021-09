Sondage : achèteriez-vous un smartphone modulaire ?

in

Cela fait longtemps que nous n’avons pas vu un smartphone modulaire d’un grand fabricant. Motorola était peut-être le plus éminent promoteur du concept, mais il a discrètement abandonné le système d’extensions Moto Mod il y a quelques années.

Souhaitez-vous mettre votre argent là où est votre bouche et acheter un téléphone modulaire, que ce soit un appareil actuel ou quelque chose de nouveau ? C’est le sujet de notre sondage en vedette aujourd’hui. Alors faites entendre votre voix en votant ci-dessous et en laissant un commentaire si vous avez plus à partager. Juste pour clarifier, nous ne parlons pas de téléphones qui ont simplement des batteries amovibles.

La série Moto Z était peut-être la ligne téléphonique modulaire la plus connue, dotée d’un dos magnétique compatible avec une grande variété d’extensions matérielles. Ceux-ci comprenaient de meilleurs appareils photo, des haut-parleurs, des banques d’alimentation, des manettes de jeu, un projecteur et même un module qui a apporté la 5G à la table. Mais vous ne pouviez pas réellement échanger les parties principales du téléphone contre d’autres éléments, tels que l’échange de l’appareil photo intégré ou de la batterie.

Cette même approche a été adoptée par le malheureux LG G5 en 2016, offrant un emplacement « magazine » pour des accessoires comme une poignée d’appareil photo et un DAC Hi-Fi. Mais LG n’a rien proposé d’autre, la firme abandonnant le concept modulaire pour le G6 de 2017.

Heureusement, la gamme Fairphone est également présente, avec les Fairphone 3 et 3 Plus lancés respectivement en 2019 et 2020. Ces appareils offrent en effet une conception modulaire, les utilisateurs de Fairphone 3 pouvant même échanger leurs caméras contre des modules mis à niveau.

Achèteriez-vous un appareil modulaire comme la gamme Fairphone ou les téléphones Moto Z ? Faites-le nous savoir dans le sondage ci-dessus.