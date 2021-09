Sondage : Achetez-vous l’iPhone 13 ? Si oui, quel modèle ?

Les précommandes du nouvel iPhone 13 démarrent ce vendredi. Avec quatre modèles, de nouvelles couleurs et plus d’options de stockage parmi lesquelles choisir, achetez-vous l’iPhone 13 ? Si oui, quel modèle ? Rendez-vous ci-dessous pour répondre à notre sondage et lire plus de détails sur l’iPhone 13.

Après un long cycle de rumeurs, les iPhone 13 et 13 Pro ont été présentés lors de l’événement “California Streaming”. Les quatre modèles présentent une encoche 20 % plus petite, des mises à niveau de l’appareil photo, une meilleure autonomie de la batterie et de nouvelles couleurs parmi lesquelles choisir.

iPhone 13 et 13 mini

L’iPhone 13 commence à 699 $ pour le mini avec 128 Go de stockage, soit le double du stockage du modèle de base iPhone 12 l’année dernière. Personnellement, je pense que cela fait déjà de ce téléphone un excellent choix pour tous ceux qui souhaitent conserver toutes leurs données sur l’iPhone mais sans vouloir dépenser plus pour un modèle supérieur.

Il vient également dans une nouvelle belle couleur rose qui sera probablement très populaire. Outre le rose, vous pouvez trouver le nouvel iPhone en minuit, starlight, bleu et rouge. L’iPhone 13 présente un « pas de géant dans la conception de l’appareil photo », selon Apple, avec Smart HDR 4, et recueille 47 % de lumière en plus que la génération précédente.

L’iPhone 13 a une meilleure autonomie que n’importe quel autre iPhone. Le modèle mini a 1,5 heures de batterie de plus que son prédécesseur et la version 13 régulière dure 2,5 heures de plus que le modèle précédent.

Avec le processeur A15 Bionic, il est plus rapide que tout autre iPhone ou téléphone Android.

iPhone 13 Pro et 13 Pro Max

D’autre part, l’iPhone 13 Pro affine l’expérience d’un iPhone Pro. Outre une magnifique nouvelle couleur bleu sierra, l’iPhone 13 Pro est également disponible en argent, graphite et or. Pour la première fois, cet iPhone peut obtenir jusqu’à 1 To de stockage, soit deux fois plus que l’an dernier. Le prix de départ reste le même à 999 $ pour 128 Go de stockage.

Les modèles d’iPhone 13 Pro présentent davantage d’améliorations et bénéficient enfin de la technologie d’affichage ProMotion, ce qui signifie que l’écran peut passer d’un taux de rafraîchissement de 10 Hz à 120 Hz en fonction de votre utilisation.

L’iPhone 13 Pro et Pro Max disposent d’un appareil photo ultra-large avec une augmentation de 92% des performances en basse lumière. La caméra large offre une amélioration jusqu’à 2,2 fois des performances en basse lumière, tandis que la caméra téléobjectif comprend un nouveau capteur de zoom optique 3x.

Côté autonomie, Apple promet 1,5h de plus sur le 13 Pro que sur son prédécesseur et 2,5h sur le 13 Pro Max par rapport au 12 Pro Max.

Conclure

Dans cet esprit, et les précommandes lancées ce vendredi, envisagez-vous de mettre à niveau votre téléphone vers un nouvel iPhone 13 ? Si oui, quel modèle ? Votez dans le sondage et dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

