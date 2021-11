Sondage : Achetez-vous l’une des nouvelles couleurs HomePod mini ?

Lors de l’événement « Unleashed », Apple a surpris tout le monde avec de nouvelles couleurs HomePod mini. Le produit, qui a été lancé en 2020 et a étonnamment remplacé le HomePod d’origine, est désormais vendu avec trois couleurs supplémentaires : orange, jaune et bleu, en plus des options noir et blanc déjà existantes. Vous achetez un nouveau HomePod mini ?

Bien que le HomePod original ne se soit jamais bien vendu, Apple est fier de sa prise de 99 $ avec le HomePod mini. Plus récemment, la société a apporté la possibilité de coupler deux d’entre eux avec une Apple TV ainsi qu’une prise en charge sans perte pour un son de meilleure qualité. Voici comment Apple décrit le produit :

« Le HomePod mini a un son incroyable, et avec un accès à plus de 90 millions de chansons dans le catalogue mondial Apple Music et une intégration profonde avec vos appareils Apple, c’est l’enceinte intelligente indispensable pour les utilisateurs d’iPhone », a déclaré Bob Borchers, vice-président d’Apple pour le monde. Produit marketing. « Avec de nouvelles couleurs vives, le HomePod mini s’intègre dans encore plus d’endroits et offre un son incroyable, la puissance de Siri et des commandes simples et sécurisées pour la maison intelligente, tout en protégeant votre vie privée. »

L’ajout de plus de couleurs rend non seulement le produit encore plus agréable, mais donne également aux nouveaux utilisateurs la possibilité d’avoir un modèle différent de tout le monde.

Il est important de noter qu’Apple étend également lentement le HomePod mini à de nouveaux pays. Plus tard cette année, la société devrait amener l’appareil en Nouvelle-Zélande, en Irlande et en Italie.

Le week-end dernier, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré que les nouvelles couleurs du HomePod mini seraient disponibles à partir de la première semaine de novembre, ce que Sam Kohl d’AppleTrack avait également signalé. Puis, le 1er novembre, Apple a commencé à vendre les nouvelles couleurs – et avec des câbles tressés assortis.

Envisagez-vous d’acheter un HomePod dans une nouvelle couleur ? Lequel? Votez dans le sondage et dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :