Sondage : Achetez-vous toujours de la musique ?

Adam Molina / Autorité Android

Les services de streaming musical ont dépassé les supports physiques et les téléchargements numériques il y a des années en termes de revenus et de popularité, et il est facile de comprendre pourquoi c’est le cas.

Les services d’abonnement populaires peuvent être aussi bon marché que 5 à 10 $ par mois, vous donnant un accès instantané à des dizaines de millions de morceaux de nombreux artistes. Et de nombreux services offrent également des moteurs de recommandation décents et la possibilité de télécharger des pistes pour une écoute hors ligne.

Néanmoins, il y a encore quelque chose à dire sur l’achat de musique. Que vous achetiez des téléchargements numériques, des disques vinyles, des CD ou d’autres supports physiques, il existe plusieurs raisons d’emprunter cette voie. Alors dites-nous si vous achetez toujours de la musique via le sondage ci-dessous.

L’une des principales raisons d’emprunter la voie de l’achat est que vous possédez la musique en question. Ainsi, si vous choisissez de mettre fin à votre abonnement au streaming, vous avez toujours accès à vos morceaux préférés. Les services de streaming perdent également parfois l’accès à de la musique pour des raisons liées à la licence – quelque chose dont vous n’avez pas à vous soucier si vous avez les téléchargements numériques ou le CD en question.

Les téléchargements de musique numérique sont également très pratiques si vous avez un appareil qui ne prend pas en charge la plate-forme de diffusion de musique de votre choix. Par exemple, les montres connectées Wear OS 2.0 n’ont pas accès à YouTube Music et n’avaient accès à un client Spotify complet que très récemment.

Faites-nous savoir si vous achetez toujours de la musique via le sondage ci-dessus. Vous pouvez également partager un commentaire dans la section ci-dessous si vous avez plus à dire.