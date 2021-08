Sondage : Aimez-vous la rumeur selon laquelle la refonte de l’Apple Watch Series 7 ?

Source : Jon Prosser x RendersByIan

Si les rumeurs sont exactes, l’Apple Watch Series 7 pourrait être le plus grand changement de conception jamais apporté à l’Apple Watch. C’est parce que nous entendons plusieurs rapports selon lesquels Apple envisage d’abandonner la conception actuelle au profit d’un châssis plus carré et plus carré, semblable à l’iPhone 12.

Comme l’a noté récemment Mark Gurman, Apple va proposer “un peu de refonte avec des écrans plus plats”. Plus tôt cette année, Jon Prosser a partagé des rendus basés sur la conception à venir qui montre quelque chose d’un peu plus drastique :

Comme le montrent les images, l’Apple Watch Series 7 semble sur le point de supprimer les côtés incurvés que nous avons vus depuis l’arrivée de l’Apple Watch. Ils seront remplacés par un design carré, dit Jon Prosser, donnant au portable un look beaucoup plus carré. Ce look carré s’intègre aux appareils existants qui ont vu des actualisations similaires, y compris l’iPhone 12 et l’iPad Air. Si les fuites sont exactes, ce sera le plus gros changement pour Apple Watch à ce jour.

Source : Jon Prosser x RendersByIan

Pourtant, tout le monde n’est pas convaincu de la perspective d’une refonte. De notre propre Luke Filipowicz cette semaine :

Si les rendus que nous avons vus avec ce nouveau design plat s’avèrent vrais, je crains que cela ne rende l’Apple Watch encore plus inconfortable à porter, en particulier pendant les activités… Cette prétendue refonte ne résout pas le problème. Au contraire, la conception carrée de l’Apple Watch a toujours fait que votre poignet est confronté à un bord plat qui s’appuie parfois contre lui, et cette conception semble pouvoir aggraver ce problème.

Luke a noté qu’il y avait des avantages à ce changement de conception supposé, et je suis d’accord, mais qu’en pensent les gens. Dans notre sondage de cette semaine, nous voulons savoir si vous aimez la perspective de la refonte à venir, sur la base des rumeurs et des rendus vus ici. Sera-ce la meilleure Apple Watch de tous les temps ? Ou est-ce un flop ? Consultez le sondage ci-dessous ou cliquez sur ce lien si vous êtes sur mobile pour le voir.

Aimez-vous la refonte de la rumeur Apple Watch Series 7?

2.1.3

Pixelmator Pro obtient une mise à niveau PSD massive

Une nouvelle version de Pixelmator Pro apporte une mise à niveau massive des performances PSD, y compris une optimisation avec d’autres applications Apple Pro telles que Final Cut Pro.

Victoire de garniture mince !

Gardez votre iPhone 12 Pro habillé au mieux

Avec un téléphone aussi grand et beau que l’iPhone 12 Pro, un étui mince et léger est la meilleure option pour une protection minimale. Parcourez les options de boîtiers les meilleurs et les plus minces disponibles dès maintenant.