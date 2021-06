Sondage : aimez-vous le nouveau design de Safari dans iOS 15 et macOS Monterey ?

Dans le cadre des nouveaux systèmes d’exploitation présentés à la WWDC 2021, qui incluent iOS 15 et macOS Monterey, Apple a dévoilé une nouvelle version de Safari qui a été repensée sur iPhone, iPad et Mac. Cependant, la nouvelle interface semble avoir bouleversé certains utilisateurs depuis lors. Maintenant, nous voulons savoir si vous aimez le nouveau design de Safari ou si vous préférez l’ancien.

Safari est le navigateur Web par défaut inclus avec chaque appareil Apple, et il a reçu un nouveau design avec les mises à jour de cette année. Plus précisément, Apple a repensé la barre d’onglets pour la rendre plus simple et moins visible, car elle comporte désormais moins de boutons et disparaît presque dans l’arrière-plan du site Web.

Le problème est que de nombreuses actions qui étaient facilement accessibles via la barre d’adresse sont désormais masquées dans un bouton Plus d’options. Faire des choses comme ajouter un site Web à la liste de lecture nécessite maintenant que vous cliquiez d’abord sur un autre bouton pour ensuite trouver cette option dans la liste.

La nouvelle expérience des onglets peut également sembler déroutante et moins intuitive, car Apple met désormais davantage l’accent sur les icônes d’un onglet que sur les étiquettes, peu importe si vous n’avez que deux ou trois onglets ouverts. Cela a entraîné la frustration de plusieurs utilisateurs de la version bêta avec le nouveau Safari, comme vous l’avez probablement vu sur Twitter ou un autre réseau social.

Fait intéressant, un développeur a même découvert qu’Apple cache toujours l’ancienne interface Safari dans macOS Monterey, qui peut être activée en modifiant certains fichiers système internes. Cependant, il est peu probable qu’Apple laisse cette option disponible plus longtemps.

Cela ne fait qu’une semaine qu’Apple a publié les nouvelles bêtas développeur d’iOS 15 et macOS Monterey, mais nous voulons savoir : aimez-vous le nouveau design de Safari ou préférez-vous l’ancien ? Faites-le nous savoir dans le sondage ci-dessous et également dans la section commentaires.

