Sondage : Aimez-vous les nouvelles fonctionnalités multitâches d’iPadOS 15 ?

Malgré l’évolution du matériel de l’iPad, les fonctionnalités multitâches sont à peu près les mêmes depuis qu’Apple a introduit le premier iPad Pro en 2015. Cette année, bien que nous ayons toujours à peu près les mêmes limitations, Apple a ajouté de nouvelles fonctionnalités multitâches à iPadOS 15 pour faire Écran partagé et Slide Over plus intuitifs.

Nous voulons maintenant savoir si vous aimez les nouvelles fonctionnalités multitâches d’iPadOS 15.

Comment fonctionne le multitâche sur iPad

L’histoire du véritable multitâche sur iPad a commencé avec iOS 9, lorsque les utilisateurs pouvaient enfin exécuter deux applications côte à côte en même temps. Alors que c’est ainsi que fonctionne le multitâche sur l’iPad à ce jour, Apple a essayé de changer cette expérience à plusieurs reprises au fil des ans.

Avec iOS 11, Slide Over est devenu une fenêtre flottante qui peut être déplacée vers la gauche ou la droite de l’écran sans interrompre ce que vous faites derrière. Dans le même temps, Apple a modifié la façon d’activer Split View, qui fonctionne désormais en faisant glisser des applications du Dock ou des notifications vers l’un des coins de l’écran.

Cependant, comme je m’en suis plaint l’année dernière, le système multitâche dans iOS 11 et versions ultérieures n’était pas si intuitif car vous deviez arrêter ce que vous faisiez et revenir à l’écran d’accueil, puis choisir une application pour l’utiliser en mode Split View si l’application n’était pas dans le Dock.

Désormais, si vous ouvrez une application, vous ne pouvez l’utiliser qu’en Split View avec une autre application qui s’affiche dans le Dock. C’est parfois frustrant car toutes les applications ne sont pas dans le Dock. Cela m’oblige souvent à interrompre ce que je fais pour revenir à l’écran d’accueil si je veux utiliser mon iPad en Split View ou Slide Over avec une application spécifique.

Ce qui change avec iPadOS 15

iPadOS 15 est livré avec quelques modifications intéressantes qui améliorent définitivement l’expérience multitâche sur iPad. La bibliothèque d’applications, qui a été introduite pour les utilisateurs d’iPhone l’année dernière avec iOS 14, vient maintenant sur l’iPad non seulement pour organiser automatiquement vos applications dans des dossiers intelligents, mais aussi pour changer le fonctionnement du multitâche.

Les utilisateurs verront désormais une icône de bibliothèque d’applications dans le Dock iPad avec iPadOS 15. Cela signifie que vous pouvez voir toutes vos applications sans avoir à revenir à l’écran d’accueil. Pour utiliser Split View ou Slide Over, faites simplement glisser une icône de la bibliothèque d’applications et vous avez terminé. Mais il y a plus.

La mise à jour ajoute également des raccourcis pour basculer entre les modes multitâches sur l’iPad. Lorsque vous appuyez sur l’icône à trois points en haut de l’écran, vous pouvez l’exécuter en mode Split View, Slide Over ou Full Screen (si l’application est déjà en mode multitâche). Apple a également créé un moyen de naviguer dans l’écran d’accueil à l’aide de ces raccourcis sans avoir à fermer l’autre application.

Ce qui ne change pas avec iPadOS 15

Eh bien, comme je l’ai dit au début de cet article, les limitations du système multitâche iPad dans iPadOS 15 sont à peu près les mêmes que dans les versions précédentes du système d’exploitation. Il n’y a aucun moyen d’ouvrir plus de deux applications côte à côte, il n’y a pas de mode fenêtré et vous ne pouvez pas redimensionner librement les applications.

Bien que les améliorations apportées avec iPadOS 15 soient plus que bienvenues, travailler avec plusieurs tâches à la fois sur l’iPad n’est toujours pas aussi facile et intuitif que sur un Mac. C’est peut-être suffisant pour ceux qui ne sont pas un utilisateur exigeant, mais l’iPad a tellement de potentiel pour faire plus que cela, et j’aimerais voir Apple l’explorer davantage à l’avenir.

Que penses-tu de cela? Aimez-vous le fonctionnement du multitâche dans iPadOS 15, ou en voulez-vous toujours plus ? Faites-le moi savoir dans le sondage et aussi dans la section commentaires ci-dessous.

