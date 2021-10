in

Un rapport récent indique que l’Apple Watch Series 7 sera disponible en pré-commande le 8 octobre. Apple ne nous a donné un délai d’« automne » que lorsque le nouveau portable a été annoncé aux côtés de l’iPhone 13 le mois dernier, cependant, cette semaine, des fuites suggèrent il est peut-être à portée de main. A partir de vendredi

L’Apple Watch Series 7 pourrait être à portée de main, si les e-mails des clients envoyés par Hermès sont quelque chose à faire. Selon AppleTrack : Vous pourrez précommander la nouvelle Apple Watch dans un peu plus d’une semaine, selon Hermès, l’un des partenaires officiels d’Apple. Dans plusieurs e-mails d’Hermès, obtenus par AppleTrack, le service client indique « L’Apple Watch Series 7 sera disponible en précommande à partir du 8 octobre 2021. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez d’autres questions ! » AppleTrack dit qu’une source au sein d’Hermès a confirmé en privé que les e-mails sont réels, sans rien révéler sur la date de sortie réelle.

L’Apple Watch Series 7 a été une grosse surprise lors de son annonce, car elle n’était pas accompagnée de la grande refonte qui nous avait été promise, ni d’un nouveau processeur. Il a cependant un écran plus grand avec une nouvelle technologie d’écran et le verre le plus durable jamais mis dans une Apple Watch. Selon Joe Wituschek d’iMore, l’Apple Watch Series 7 est une mise à niveau digne de la série 6, mais la mise à niveau incrémentielle pourrait ne pas suffire à certains.

C’est là qu’intervient le sondage d’aujourd’hui. Nous voulons savoir si vous passerez à une nouvelle Apple Watch Series 7, soit à partir d’une Series 6, soit d’un modèle plus ancien. Ou êtes-vous un primo-accédant finalement convaincu de franchir le pas avec la Série 7 ? Faites-nous savoir ci-dessous! Cliquez ici si vous ne voyez pas le sondage.

Allez-vous acheter l’Apple Watch Series 7 ?