Sondage : Alors, comment évalueriez-vous le 2021 de Nintendo ?

Tout comme au début de 2020, le calendrier de première partie de Nintendo semblait extrêmement léger en janvier 2021. Bien que ne pas savoir ce qui s’en vient peut être frustrant pour les fans qui regardent une ardoise vierge, c’est le résultat naturel d’une entreprise qui garde ses cartes proches dans sa poitrine et n’annonce généralement les jeux que lorsqu’ils ne sont que dans quelques mois plutôt que dans des années (pour la plupart – comment vous faites Metroid Prime 4!).

Comme nous nous y attendions, Nintendo avait quelques surprises dans sa manche et, avec le recul, cela s’est avéré être une année solide pour les titres propriétaires. En parcourant uniquement les versions propriétaires développées par Nintendo, nous avons eu des goûts tels que Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, New Pokémon Snap, Famicom Detective Club, Game Builder Garage, Miitopia, Mario Golf: Super Rush, Zelda: Skyward Sword HD, WarioWare : Get It Together !, Metroid Dread, Mario Party Superstars, Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl et Big Brain Academy : Brain vs. Brain au cours des 12 derniers mois.

La société a également publié Bravely Default II en dehors du Japon. Pas une mauvaise petite file d’attente, hein ? Ajoutez Switch OLED et nous dirions que cela a l’air plutôt bien rangé. Il y a certainement quelque chose pour tout le monde, que vous aimiez les jeux de plateforme, les RPG, les sports, les jeux de société, les remakes ou les curiosités créatives. Quels que soient vos goûts, il y a sûrement eu de quoi piquer votre intérêt cette année, non ?

Mais comment évalueriez-vous le 2021 de Nintendo dans son ensemble ? Faites-nous savoir dans le sondage ci-dessous quelle note sur 10 vous donneriez cette année au premier résultat de l’entreprise :

Comment évalueriez-vous la sortie première partie de Nintendo en 2021 ?

10/10 – Exceptionnel, banger absolu d’une année 9 – Excellents trucs, là-haut avec les meilleurs 8 – Great Scott, ils ont vraiment sorti une programmation décente! 7 – Bon, solide, pourrait faire mieux, cependant 6 – Pas mal, j’ai vu pire 5 – Moyen pour moi 4 – Mauvais spectacle, tellement meh 3 – Mauvais moments, mauvais moments 2 – Année terrible, cauchemar absolu 1 – Abysmal – Nintendoomed, innit

Nous entrerons bientôt dans votre liste de jeu de l’année classée par les lecteurs, mais en attendant, n’hésitez pas à nous dire vos faits saillants personnels de première partie sur Switch à partir de 2021.