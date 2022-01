Sondage : Alors, pensez-vous que Zelda : Breath Of The Wild 2 sortira réellement en 2022 ?

Image : Nintendo

Nous disons peut-être encore « Bonne année » aux personnes que nous rencontrons, mais nous sommes maintenant bien avancés en janvier et lorsque nous examinons la liste des jeux à venir pour Switch, nous devons dire que cela a l’air particulièrement savoureux. Cependant, aussi bien que Pokémon et Kirby se préparent, c’est The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 qui fera probablement saliver les propriétaires de Switch au cours des 365 prochains jours de jeu. Oui, 2022 est l’année où nous sauterons en parachute dans l’une des suites les plus attendues de l’histoire du jeu vidéo.

Mais est-ce? Le jeu est en développement depuis près de cinq ans maintenant, et Nintendo a clôturé la fenêtre de sortie « 2022 » sur la dernière bande-annonce à l’E3 2021, mais à quel point sommes-nous confiants que BOTW2 – comme nous l’appelons toujours lourdement – ​​sera en fait voir le jour cette année ?

L’opinion ici à Team NL est partagée. Certains d’entre nous pensent que c’est un certificat mort pour un lancement lucratif en novembre afin de nettoyer pendant la saison des vacances, et nous aimerions certainement pouvoir plonger dans une nouvelle aventure Zelda pendant les vacances. Même compte tenu des difficultés mondiales actuelles, Nintendo n’aurait pas annoncé de date sans être sûr de pouvoir tenir ses promesses.

Là encore, nous pourrions également voir le jeu glisser en 2023 – en particulier les trois premiers mois de l’exercice de Nintendo. Si les problèmes de fabrication n’étaient pas ce qu’ils sont en ce moment, vous pourriez également investir de l’argent dans le lancement du jeu aux côtés d’un nouveau SKU Switch, mais étant donné les tensions d’approvisionnement sur l’industrie en ce moment, c’est certainement moins probable.

Il est difficile de spéculer étant donné le peu que nous connaissons du jeu. D’une part, BOTW 2 s’appuie sur le monde établi, les personnages et, vraisemblablement, le moteur de jeu de son prédécesseur. D’un autre côté, les aperçus que nous avons vus jusqu’à présent de cette suite indiquent un titre mécaniquement ambitieux qui pourrait très facilement consommer des mois supplémentaires de développement dans le meilleur des cas, sans parler d’une pandémie qui a sans aucun doute eu un effet sur le calendrier de développement.

