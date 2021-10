Sondage : Alors que Sora rejoint Smash Bros. Ultimate, quelle partie de la liste des DLC possédez-vous ?

Image : Nintendo

Après la frénésie autour du personnage final révélé pour Super Smash Bros. Ultimate, nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite avant que Sora ne tombe et ne conclue le DLC et les mises à jour pour le combattant de plate-forme emblématique. C’est un gros problème pour ceux qui ont consacré beaucoup de temps et, en effet, de l’argent au jeu, tandis que pour les autres, c’est un peu difficile de savoir s’il faut ou non verser de l’argent sur le héros de Kingdom Hearts.

D’un point de vue, ce scribe a beaucoup joué au jeu au cours des 3 à 4 premiers mois suivant sa sortie, mais il est tombé en panne car le jeu en ligne pouvait parfois être assez lent et, probablement la principale raison, la plupart des joueurs étaient trop bons. La pratique rend parfait, oui – git gud et tout ça – mais après quelques dizaines d’heures et beaucoup de plaisir, il était temps de jouer à d’autres jeux. C’était un excellent achat et c’est une belle partie de la collection, mais il n’y a eu aucune motivation personnelle pour revenir en arrière même si les multiples passes de combat et les ajouts ont été ajoutés.

D’un autre côté, cependant, Smash Bros. reste une grande partie du programme de jeu hebdomadaire pour beaucoup de joueurs. Nous avons des membres de l’équipe NL qui jouent pendant de nombreuses heures de déjeuner, et l’excitation autour des personnages révèle que chaque nouvel ajout a un public large et enthousiaste. Et pourquoi pas? Smash Bros. reste un jeu extrêmement agréable, que vous soyez un joueur de spammeur décontracté ou un combattant bien entraîné et qualifié.

Si vous avez été à fond sur le DLC Smash Bros., vous avez peut-être à nouveau dépensé à peu près le prix de vente au détail, surtout si vous avez plongé dans les costumes Mii. En termes de contenu principal, il y a eu deux Fighter Pass combinant 11 personnages et leurs scènes/musiques ; il y a eu beaucoup.

Alors, quel genre de joueur de Smash Bros. êtes-vous ? Êtes-vous tombé comme ce scribe ou avez-vous suivi les mises à jour et les DLC du jeu au cours des deux dernières années ? Faites-nous savoir dans les sondages et les commentaires ci-dessous!