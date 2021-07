SONDAGE Angleterre : Faut-il bannir les racistes des matches de football ? VOTER | Royaume-Uni | Nouvelles

Boris Johnson critique les abus raciaux après la finale de l’Euro

Alors que le racisme dans le football redevient le sujet de discussion, les racistes devraient-ils être bannis à vie des matchs de football ?

Gareth Southgate, Boris Johnson et le prince William faisaient partie de ceux qui ont condamné le mauvais comportement des fans avant et après le match, dont des centaines sans billets prenant d’assaut les barrières de sécurité pour se frayer un chemin dans le stade de Wembley.

De nouvelles images, vues par plus de 11 millions de personnes sur Twitter, montrent des centaines de fans de football pénétrant dans le sol, accueillis par un mur d’attaquants à l’intérieur.

Certains intrus ont été grièvement blessés, un homme asiatique ayant reçu des coups de poing et de pied sur le sol à plusieurs reprises par plusieurs hommes.

Les stewards n’ont pas pu barricader le point de rupture et Wembley a été critiqué pour son manque de sécurité.

Antonio Falvo, 39 ans de Swindon, a assisté au match de soutien à l’Italie et a déclaré : « Je n’ai jamais eu aussi peur de ma vie, le petit garçon de mon pote était pétrifié.

Vous ne voyez pas le sondage ci-dessous ? Cliquez ici

Rashford, Sancho et Bukayo victimes d’abus racistes après avoir manqué des pénalités (Image: .)

«Il y avait du verre brisé partout et les fans anglais quittaient leurs sièges pour venir du côté italien et commencer à frapper les gens.

« Ce qui m’a le plus effrayé, c’est que si quelqu’un était un terroriste, il aurait pu faire exploser la moitié de Wembley.

“Je ne suis jamais allé dans un stade où la sécurité était aussi mauvaise.”

Falvo a déclaré à Express.co.uk que 40 à 50 intrus à la fois se frayaient un chemin à travers les portes de secours à plusieurs entrées de Wembley et frappaient quiconque se mettait sur leur chemin. Il a estimé que bien que 60 000 billets aient été vendus, il y en avait des centaines, voire des milliers d’autres dans le stade qui avaient réussi à y accéder.

LIRE LA SUITE: L’Angleterre “dégoûtée” par les abus racistes et appelle à la “peine la plus sévère”

Des images incroyables de violence à Wembley ce soir. Un enfant littéral reçoit des coups de poing par un homme adulte et un homme asiatique est frappé à plusieurs reprises à la tête par plusieurs personnes. Comportement dégoûtant. pic.twitter.com/NLtvjgF8Fe – Kyle Glen (@KyleJGlen) 11 juillet 2021

Marcus Rashford vidé après avoir frappé le poteau au tir de pénalité pour la finale de l’Euro 2020 (Image: .)

La police a arrêté 49 personnes dimanche et 19 officiers ont été blessés lors de violents affrontements avec des fans, donc Express.co.uk demande aux lecteurs si les fans anglais qui ont pris d’assaut Wembley sans billets doivent être emprisonnés après les scènes mettant leur vie en danger ?

Le public de Wembley était composé d’environ 90 % de fans anglais, dont certains huaient l’hymne national italien et chaque fois que l’Italie était en possession du ballon.

L’ancien attaquant anglais Gary Lineker a tweeté que huer l’opposition est “sanglant grossier, irrespectueux et totalement sans classe”.

La Football Association a été condamnée à une amende de 26 000 £ après que des supporters anglais ont braqué des lasers sur le gardien danois Kasper Schmeichel lors du penalty de Harry Kane, qui a remporté le match pour l’Angleterre.

A NE PAS MANQUER

Dan Walker dénonce les coupables «honteux» qui ont envoyé des abus racistes aux joueurs [INSIGHT]

Hamilton dénonce un “comportement dégoûtant” après le chagrin de l’Angleterre à l’Euro [REACTION]

« Rampez sous votre rocher ! » Boris Johnson explose contre les racistes de l’Euro [REVEAL]

Huer et abuser racialement des bons jeunes hommes qui jouent pour notre pays et nous ont donné tant de plaisir et de joie au cours du dernier mois, ce n’est pas être un fan d’@england. Cela vaut aussi pour les combats pathétiques au sol. C’est une minorité mais c’est bruyant et c’est embarrassant. – Gary Lineker (@GaryLineker) 12 juillet 2021

À la lumière du comportement violent et du manque d’esprit sportif des fans anglais, beaucoup se demandent si l’Angleterre sera marquée en noir dans la compétition pour accueillir la Coupe du monde 2030.

Les données du gouvernement nous indiquent qu’au cours de la dernière décennie, les arrestations effectuées pour des crimes liés au football ont diminué de 65 % et les arrestations pour troubles violents lors de matchs de football ont chuté de 49 %. Mais les violences observées ce week-end pourraient bouleverser ces chiffres.

Alors, l’Angleterre a-t-elle anéanti ses espoirs d’accueillir la Coupe du monde 2030 après que les fans aient provoqué le chaos à Wembley ?

En dehors du stade, l’agression visait également les joueurs noirs anglais en ligne, les tireurs de penalty Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka étant les principales cibles après avoir échoué à trouver le fond des filets.

Les joueurs auraient reçu des emojis de singe accompagnés de commentaires abusifs.

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a condamné les abus en ligne. Lors d’une conférence de presse ce matin, il a déclaré: “Ils (l’équipe d’Angleterre) devraient être, et je pense qu’ils sont, incroyablement fiers de ce qu’ils ont fait. Pour certains d’entre eux, être maltraité est vraiment impardonnable.”

Le Premier ministre Boris Johnson a fait écho à ce message, il a tweeté : “Cette équipe d’Angleterre mérite d’être saluée comme des héros, et non d’abus racistes sur les réseaux sociaux.

“Les responsables de ces abus effroyables devraient avoir honte d’eux-mêmes.”

Des joueurs anglais marchant sur le terrain de Wembley avant la finale de l’Euro 2020 (Image: .)

Un autre tweet du duc et de la duchesse de Cambridge disait : « Je suis écoeuré par les abus racistes visant les joueurs anglais après le match d’hier soir.

« Il est totalement inacceptable que les joueurs doivent endurer ce comportement odieux. Cela doit cesser maintenant et toutes les personnes impliquées doivent être tenues pour responsables. »

Twitter a déclaré avoir supprimé plus de 1000 tweets racistes visant les joueurs anglais et suspendu de nombreux comptes. Mais il n’existe actuellement aucun processus d’identification qui pourrait empêcher les individus de simplement créer un autre compte anonyme. Alors, les utilisateurs des réseaux sociaux devraient-ils être obligés de prouver leur identité pour avoir un compte afin d’arrêter le racisme ?

La police métropolitaine enquête sur les abus et a déclaré que “cela ne sera pas toléré”, mais beaucoup soutiennent que leur capacité à lutter contre le racisme et les discours haineux en ligne est limitée en raison de l’anonymat des utilisateurs.

Le directeur général de la FA, Mark Bullingham, a déclaré: “Les sociétés de médias sociaux doivent intensifier leurs efforts et prendre leurs responsabilités et prendre des mesures pour interdire les agresseurs de leurs plateformes, rassembler des preuves pouvant mener à des poursuites et soutenir la libération de leurs plateformes de ce type d’abus odieux.”

L’équipe d’Angleterre et la FA ont montré leur engagement à éradiquer le racisme avec la campagne Kick it Out et le choix des footballeurs de se mettre à genoux avant les matchs, en soutien à Black Lives Matter au cours des 12 derniers mois.

Une pétition lancée par Shaista, Amna et Huda (#TheThreeHijabis) sur Change.org a demandé que les racistes soient bannis à vie de tous les matchs de football en Angleterre. Mais êtes-vous d’accord ?

Les données nous indiquent qu’en moyenne, seules 25 arrestations pour chants racistes et indécents sont effectuées lors de matches de football par an, ce qui suggère que la police de ce problème doit également s’intensifier hors ligne.

Les arrestations pour chants racistes et indécents ont été multipliées par cinq entre 2016 et 2020.