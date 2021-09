Sondage : Appelez-vous les consoles portables comme Game Boy et Nintendo DS ?

in

Image : La vie de Nintendo

Lors d’une récente conversation avec un ami, nous nous sommes en quelque sorte égarés sur le sujet de nos « consoles préférées ». Je m’attendais à des blagues et à des plaisanteries légères alors que nous proposions des gagnants et défendions nos favoris, mais la conversation a pris une tournure étonnamment controversée lorsque j’ai mentionné la 3DS tout en ummming et ahhing.

Mon pote a répondu et ça s’est passé comme ça :

“Non, non, les consoles, pas les ordinateurs de poche.”

“Euh, les consoles portables sont des consoles. Des consoles portables, en fait.”

“Non, je veux dire des consoles appropriées.”

“Les consoles portables SONT des consoles ‘correctes’.”

“Non, ils ne le sont pas.”

“Alors tu dis que la Game Boy n’est pas ‘légitime’, alors ? C’est comme un Tamagotchi ou quelque chose comme ça.”

“C’est un portable ! Pas comme une SNES ou une GameCube. Il ne se branche pas sur votre téléviseur.”

« C’est toujours une console, cependant ! Est-ce que Switch est une console ? »

« Switch est un hybride. »

« Une console… hybride : »

“Pfff, peu importe…”

Nous avons poliment accepté de ne pas être d’accord et avons commencé à marmonner sous notre souffle dans la confusion et à réévaluer silencieusement notre amitié.

Pour moi, cela m’a semblé clair et net : portable ou autre, à peu près n’importe quoi avec un logiciel interchangeable et des entrées de boutons est une console de jeux, qu’elle soit portable ou qu’elle se trouve sous votre télé ou n’importe quel mélange des deux. La taille ou l’écran qu’il génère ne fait aucune différence ; c’est une console, fin.

Pourtant, cette nomenclature de nouilles m’a amené à me demander combien d’autres personnes ne classent pas les portables dans la catégorie des « consoles », alors c’est l’heure du sondage aux Pays-Bas ! Faites-nous savoir dans les sondages ci-dessous exactement où vous vous situez sur ce problème de jeu le plus controversé :

Belles CONSOLES portables Nintendo (Image: Nintendo Life)

Dites-nous ce que vous en pensez et comment vous appelez vos systèmes de jeux vidéo ci-dessous