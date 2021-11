Sondage : Aujourd’hui marque 1 an depuis l’annonce du premier Apple Silicon Mac, avez-vous fait le changement ?

Aujourd’hui marque un an depuis qu’Apple a dévoilé son propre silicium pour les Mac. Alors qu’à l’époque, les gens avaient été prudents avant de faire le changement, le processeur M1 a été une surprise incroyable pour les analystes, les critiques et, bien sûr, les clients. Après un an et trois processeurs M1 différents, avez-vous franchi le pas ?

En remontant le temps, la première puce M1 était un processeur à 8 cœurs et 5 nanomètres avec une architecture de mémoire unifiée. Cela a permis des performances plus rapides sur les ordinateurs Mac utilisant M1 par rapport à un processeur, un processeur graphique, une RAM et d’autres composants séparés. Non seulement cela, mais M1 a également vanté une meilleure efficacité énergétique avec des performances plus élevées lors de l’utilisation avec des performances 3x par watt.

Les utilisateurs de M1 Mac ont pu obtenir jusqu’à 17 heures d’autonomie de batterie tout en effectuant des tâches quotidiennes. Apple a également surpris les gens avec un MacBook Air sans ventilateur, suffisamment puissant pour une utilisation régulière et même un peu de montage vidéo et sans faire de bruit.

Pour intégrer profondément ses gammes de produits, la puce M1, basée sur la série de processeurs A de l’iPhone, est capable d’exécuter pour la première fois des applications iPhone et iPad sur le Mac.

Lors de l’événement de l’année dernière, Apple a annoncé un plan sur deux ans pour basculer tous les Mac vers son propre silicium. Jusqu’à présent, la société a présenté les MacBook Air, MacBook Pro et Mac Mini 2020; l’iMac 24 pouces 2021 ; et le nouveau MacBook Pro 2021 avec puces M1 Pro et M1 Max et un tout nouveau design.

Alors que l’entreprise s’efforçait de faire une bonne première impression, la puce M1 avait certaines limites. Par exemple, il n’avait pas plus d’un processeur à 8 cœurs, ne pouvait pas gérer plus de 16 Go de mémoire unifiée et ne prenait en charge qu’un seul écran externe.

Heureusement, la véritable puissance de ces puces a finalement été dévoilée lors de l’événement « Unleashed » en octobre, grâce aux processeurs M1 Pro et M1 Max. Le M1 Pro est 70 % plus rapide que son prédécesseur avec un processeur jusqu’à 10 cœurs et un processeur graphique à 16 cœurs. Le M1 Max, quant à lui, possède un GPU à 32 cœurs et jusqu’à 64 Go de mémoire unifiée tout en consommant 70 % d’énergie en moins et en prenant en charge jusqu’à quatre écrans externes.

Une fois de plus, Apple a impressionné les critiques, les analystes et les clients en général. Non seulement cela, mais les grandes entreprises technologiques font également tout un plat pour proposer des MacBook Pro entièrement équipés avec 64 Go de RAM et le processeur M1 Max.

Sachant qu’il y a encore plus à venir et que la société n’a pas encore dévoilé de nouveaux Mac au cours de l’année prochaine, avez-vous déjà fait le passage au processeur M1 sur Intel ? Ou vous attendez un nouveau modèle ? Votez dans le sondage et partagez vos impressions dans la section commentaires ci-dessous.

