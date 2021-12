SONDAGE aux élections partielles : Boris Johnson devrait-il démissionner si les conservateurs perdent leur siège sûr aujourd’hui ? VOTER | Politique | Des nouvelles

Les lecteurs d’Express.co.uk peuvent voter dans notre sondage ci-dessous pour savoir si M. Johnson devrait démissionner si les conservateurs perdent le siège dans les West Midlands. Et dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires en bas de la page.

Notre sondage intervient alors que les conservateurs se battent pour défendre la circonscription alors que les électeurs se rendent aux urnes jeudi.

L’élection partielle a été déclenchée par la démission consécutive d’Owen Paterson pour sordide.

M. Paterson a représenté la circonscription pendant 24 ans jusqu’à ce qu’il démissionne à la suite de la tentative ratée du Premier ministre de le protéger d’une suspension de 30 jours.

M. Johnson a tenté de forcer un examen des règles des députés dirigé par les conservateurs après que M. Paterson a été reconnu coupable d’avoir enfreint les règles de lobbying pour deux entreprises lui versant 100 000 £ par an.

Mais un contrecoup a forcé le Premier ministre à faire un revirement humiliant sur le plan, conduisant à la démission de M. Paterson.

Les libéraux-démocrates espèrent renverser la majorité de près de 23 000 voix des conservateurs lors de l’élection partielle d’aujourd’hui.

Le North Shropshire a renvoyé un député conservateur à chaque vote depuis 1983, qui était la première élection de la circonscription sous sa forme actuelle.

Lors des élections générales de 2019, que M. Johnson a remportées lors d’une victoire écrasante, les conservateurs ont remporté 62,7% des voix dans le North Shropshire et détenaient le siège avec une majorité de 22 949 sur les travaillistes, les libéraux démocrates étant troisième.

Et le Premier ministre en difficulté a subi mardi une rébellion majeure de la part des députés conservateurs à propos des nouvelles règles sur les coronavirus en réponse à la variante Omicron.

Plus de 100 conservateurs l’ont défié de voter contre l’introduction de laissez-passer de santé Covid obligatoires pour l’entrée dans les grandes salles.

Sir Geoffrey Clifton-Brown, trésorier du puissant comité des députés conservateurs de 1922, a déclaré qu’un défi de leadership devait « être à l’ordre du jour » pour M. Johnson au cours de la nouvelle année s’il ne modifiait pas sa façon de travailler avec ses députés.

L’ancien whip en chef conservateur Mark Harper a ajouté: « Soit vous écoutez et vous répondez et vous faites les choses différemment, soit vous ignorez ce qu’on vous a dit et vous continuez malgré tout, puis cela se reproduira encore et encore. »

Les bookmakers ont mis le favori des Lib Dems pour la victoire, tandis que les militants sur le terrain pensent que le résultat est trop proche pour être annoncé.

Lorsqu’on lui a demandé mercredi si M. Johnson démissionnerait si le North Shropshire tombait, l’attaché de presse du Premier ministre a déclaré: « Nous nous battons pour chaque vote ».

Le résultat devrait être annoncé dans les premières heures de vendredi.