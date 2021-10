Sondage : Avez-vous acheté des nouveaux produits Apple cette semaine ?

Suite à l’annonce par Apple de ses nouveaux MacBook Pro (2021) et AirPods 3 la semaine dernière, les nouveaux produits d’Apple sont arrivés dans les magasins mardi.

Avec les précommandes commençant la semaine dernière, les délais de livraison du MacBook Pro glissent déjà vers décembre, et le célèbre chiffon de nettoyage d’Apple ne sera pas avec vous avant 2022. Nous voulons savoir si vous avez acheté l’un des nouveaux produits d’Apple en octobre, mais voici d’abord un récapitulatif.

Macbook Pro

Le nouveau MacBook Pro d’Apple est livré avec les puces de silicium M1 Pro et M1 Max Apple. Il existe deux tailles, dont un nouveau facteur de forme de 14 pouces, abritant tous deux un retour de charge MagSafe, la fente pour carte SD et des ports HDMI. Les deux ont également un écran mini-LED 120 Hz avec des lunettes plus fines, et la barre tactile a disparu au profit du retour des touches de fonction.

AirPod

Apple a également sorti ses superbes nouveaux AirPod, dotés d’un audio spatial et de pilotes mis à jour pour une qualité sonore améliorée. Ils sont également livrés avec une charge MagSafe et un nouveau design qui les rend plus petits et plus légers.

Tissu pomme

Ce qui a commencé comme un mème est devenu un très gros mème. Le chiffon de polissage d’Apple à 19 $ a fait la une des journaux aux côtés du nouveau MacBook Pro, principalement parce qu’il s’agit d’un chiffon de polissage qui coûte 19 $. Malgré le ridicule, il est en rupture de stock en 2022 et a même reçu le traitement de démontage d’iFixit.

Avez-vous acheté des nouveaux produits Apple cette semaine ?

