Sondage : Avez-vous déjà désactivé la 5G sur votre téléphone ?

La 5G existe depuis quelques années maintenant, avec de nombreux réseaux dans le monde et même des téléphones économiques offrant la nouvelle norme de connectivité. En fait, il est probablement plus facile de noter les pays qui n’ont pas la 5G, comme l’Inde.

Néanmoins, nous nous demandons s’il existe des lecteurs qui désactivent la 5G sur leurs téléphones. Laissez-vous la 5G allumée tout le temps, l’éteignez-vous de temps en temps ou la désactivez-vous définitivement ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessous.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous voudrez peut-être désactiver la 5G en premier lieu. D’une part, la première vague de téléphones 5G aurait consommé jusqu’à 20 % plus d’énergie que la 4G, selon un cadre de Xiaomi. Cependant, la consommation d’énergie s’est améliorée avec les derniers téléphones, avec des modems intégrés plus efficaces et une technologie améliorée en général.

Une autre raison pour laquelle vous voudrez peut-être désactiver votre connectivité 5G est que vous êtes simplement satisfait de la 4G LTE. Les réseaux LTE d’aujourd’hui offrent toujours des vitesses solides pour la navigation Web, le streaming vidéo HD, le streaming musical et d’autres applications. Vous n’avez peut-être pas non plus de réseaux 5G dans votre région, alors à quoi sert votre téléphone à la recherche d’un signal qui n’est pas là ?

Bien sûr, il existe également plusieurs raisons de maintenir la 5G activée. L’augmentation de la vitesse est l’avantage le plus évident pour le garder allumé, en particulier sur les réseaux mmWave qui offrent un énorme bond par rapport au LTE. Ensuite, il y a le fait que la 5G est plus résistante en matière de congestion, vous pourriez donc rencontrer moins de connexions interrompues.

Alors, désactivez-vous parfois la 5G sur votre téléphone ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessus et laissez un commentaire si vous en avez plus en tête.