Sondage : Avez-vous déjà effectué une mise à niveau vers Windows 11 ?

Windows 11 est sorti depuis un mois maintenant, bien qu’il semble que certains consommateurs soient encore naturellement confus par les exigences système obscures de Microsoft.

Néanmoins, la nouvelle plateforme apporte quelques ajouts intéressants. Nous avons la prise en charge des applications Android (bien que pour les initiés en ce moment), un menu de démarrage et une barre des tâches repensés, et de nouvelles dispositions d’accrochage de fenêtre. Ces ajouts vous ont-ils poussé à passer à Windows 11 ? Faites-le nous savoir en répondant au sondage ci-dessous.

D’une part, nous pourrions comprendre pourquoi vous ne l’avez pas déjà fait. Windows 11 a des exigences système déroutantes et quelque peu strictes, ce qui signifie qu’il n’est pas aussi accessible que Windows 10. La mise à jour apporte également une esthétique différente, qui pourrait ne pas plaire à certaines personnes. Ensuite, il y a le fait que les performances de jeu seraient également entravées dans certains cas.

D’un autre côté, nous sommes sûrs qu’il y a beaucoup de gens qui aiment la refonte visuelle apportée par Windows 11. Ajoutez la prise en charge des applications Android susmentionnée, les applications natives mises à niveau et l’intégration plus poussée avec les services Microsoft, et il y a beaucoup à aimer ici.

Alors, vous avez déjà franchi le pas ? Donnez-nous votre réponse via le sondage ci-dessus et laissez un commentaire si vous en avez plus en tête.