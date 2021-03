Sondage: Avez-vous déjà importé un téléphone?

Crédit: Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Il y a de fortes chances que votre pays de résidence propose une multitude de smartphones de nombreuses entreprises. Cependant, il est probable que toutes les marques ne soient pas représentées. Peut-être que cette marque n’a pas encore été lancée là-bas ou a complètement quitté la région. Même s’ils vendent des produits, il est possible que toutes les configurations ou tous les coloris ne soient pas proposés.

C’est un problème inévitable, mais qui pourrait être résolu relativement facilement si vous envisagez d’importer vos smartphones.

Bien que les réglementations d’importation diffèrent d’un pays à l’autre, c’est un moyen valable d’obtenir un produit non disponible dans votre région. Il permet également aux fans d’une marque spécifique d’obtenir le dernier appareil qui pourrait être exclusif à une région spécifique. Si vous voulez vraiment ce téléphone de jeu transparent en édition collector ou ce modèle de RAM de 18 Go en édition limitée, cela pourrait être un moyen de l’accrocher.

Mais est-ce que ça en vaut la peine? Les tarifs et les différends commerciaux spécifiques à la région rendent généralement l’importation d’un appareil plus coûteuse que l’achat de l’équivalent local le plus proche. Certains pays appliquent des primes importantes aux importations pour encourager les achats locaux. Importer un appareil d’une entreprise qui n’a pas de représentation locale peut également être un cauchemar pour les demandes de garantie. Ceci est important étant donné que les importations peuvent prendre des mois pour arriver à votre porte dans certains cas.

Avec tout cela à l’esprit, nous voulons connaître vos pensées et vos expériences. Avez-vous déjà importé un téléphone auparavant? De quel appareil ou de quelle marque s’agissait-il? Et si c’était le cas, le feriez-vous à nouveau? Assurez-vous de voter dans notre sondage ci-dessus, et assurez-vous de déposer vos anecdotes ci-dessous.