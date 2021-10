Sondage : avez-vous désactivé le taux de rafraîchissement élevé de votre téléphone ?

Luke Pollack / Autorité Android

Les téléphones à taux de rafraîchissement élevé sont disponibles depuis le Razer Phone de 2017, mais nous avons vraiment vu cette technologie décoller en 2019. Avance rapide jusqu’en 2021 et il est assez rare de voir des téléphones phares sans cette technologie. Même les milieu de gamme comme les séries Redmi Note 10 Pro et OnePlus Nord offrent cette option.

Vous avez un téléphone avec un écran à taux de rafraîchissement élevé ? Eh bien, nous voulons savoir si vous avez activé un taux de rafraîchissement élevé ou si vous l’avez désactivé en faveur du taux standard de 60 Hz. Donnez-nous votre réponse via le sondage ci-dessous.

Maintenir le taux de rafraîchissement à 90 Hz ou plus devrait permettre une expérience plus fluide, le défilement et le balayage des menus étant plus fluides. Cela peut également être un avantage dans les jeux qui prennent en charge des fréquences d’images plus élevées. D’un autre côté, le passage au taux vanille 60 Hz améliore généralement la durée de vie de la batterie.

Certains téléphones disposent également d’une option de taux de rafraîchissement « dynamique » ou « adaptatif », qui bascule automatiquement entre des taux de rafraîchissement inférieurs et supérieurs en fonction du contenu et d’autres facteurs. Vous pouvez voter « non » si votre téléphone est actuellement configuré sur cette option.