Sondage : Avez-vous précommandé l’iPhone 13 ou l’iPad Mini ?

Les précommandes pour l’iPhone 13 sont enfin arrivées, les gens se démenant pour mettre la main sur les derniers et les meilleurs d’Apple. La navigation n’a pas été vraiment fluide, cependant, avec de nombreuses erreurs rencontrées lors de la tentative de commande avec leur carte Apple, Apple Pay ou via le flux de mise à niveau iUP.

Non seulement cela, mais de nombreuses commandes devraient maintenant arriver à la mi-octobre.

Malgré les erreurs, de nombreuses personnes ont encore pu traiter leurs commandes pour le nouveau téléphone. Et bien que notre audience se compose principalement de fans d’Android, nous savons que de nombreux lecteurs utilisent les produits Apple. En fait, certains membres du personnel d’Android Central sont fans d’appareils comme l’iPad Pro (2021), et nous voulons savoir si vous avez précommandé l’un des nouveaux produits d’Apple.

Avez-vous pré-commandé l’un des nouveaux produits Apple ?

L’iPhone 13 n’est pas vraiment un changement significatif par rapport à l’iPhone 12. Pourtant, il apporte une puce A15 Bionic améliorée, des caméras améliorées avec de meilleures capacités vidéo, une capture par faible luminosité et une encoche 20 % plus petite. L’iPhone 13 Pro et Pro Max ont reçu quelques mises à niveau d’affichage grâce au nouveau panneau à taux de rafraîchissement variable qui peut passer de 10 Hz à 120 Hz en fonction du contenu affiché. C’est une fonctionnalité qui est apparue sur certains des meilleurs téléphones Android, il est donc agréable de voir Apple s’intensifier.

Les acheteurs peuvent également s’attendre à plus de stockage, à partir de 128 Go pour le même prix que les modèles de l’année dernière, ce qui est un bon changement.

Les nouveaux iPad sont également disponibles en précommande, y compris l’iPad Mini redessiné, ressemblant davantage à un petit iPad Pro. Il dispose de la puce mise à niveau, de la prise en charge d’Apple Pencil et est passé à l’USB-C au lieu de l’éclairage.

Enfin, alors que la nouvelle Apple Watch Series 7 a été annoncée plus tôt cette semaine, des rumeurs de problèmes de production signifient que les acheteurs intéressés ne pourront mettre la main sur le portable que plus tard cet automne. Visage triste.

Commentez ci-dessous et dites-nous ce que vous avez précommandé et pourquoi ou pourquoi vous avez décidé de ne pas le faire. Bien sûr, vous pouvez simplement attendre le Google Pixel 6.