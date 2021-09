Sondage : Avez-vous récemment rencontré des bugs dans les applications Android de Google ?

Google crée de nombreuses applications pour smartphones, qu’elles soient sur iOS ou sur les meilleurs téléphones Android, c’est-à-dire lorsqu’elles fonctionnent. Bien qu’aucun développeur d’applications ne soit parfait et que les applications puissent souvent rencontrer des bogues, Google n’arrive pas à rassembler ses applications et ses services pour qu’ils fonctionnent. Quelque chose d’important semble toujours se briser, ce qui peut rendre certaines applications et même les téléphones inutiles.

Quelques bugs spécifiques à Google ont frappé notre radar cette semaine, et nous voulons savoir si vous avez traité l’un d’entre eux ou peut-être d’autres.

Avez-vous récemment rencontré des bugs Android ou Wear OS ?

Un bogue embêtant qui afflige les utilisateurs depuis un certain temps implique que Google Messages refuse de se connecter à RCS, laissant les utilisateurs sans aucune des fonctionnalités de discussion utiles telles que les indicateurs de saisie en temps réel, les reçus de lecture et les médias haute résolution. Au lieu de cela, les utilisateurs constatent que l’application sera bloquée en vérifiant ou en essayant de se connecter au service sans le faire.

Un autre bug, peut-être plus ennuyeux, concerne l’application Google Clock. Cela peut ne pas sembler aussi important, mais de nombreuses personnes se fient à l’application pour leur alarme, qui est la chose même qui est affectée. De nombreux utilisateurs affirment que leurs alarmes ne se déclenchent plus, même avec le volume au maximum. Souvent, les alarmes ne s’afficheront pas non plus comme à venir et s’afficheront simplement comme « manquées » sans réellement sonner.

Le problème semble affecter uniquement l’application Android Google Clock et non les écrans intelligents Google comme le Nest Hub (2e génération).

D’autres bugs que nous avons remarqués récemment incluent un étrange qui consomme l’espace de stockage du téléphone et un autre qui bloque les téléphones Pixel 3 en mode EDL, mais bien sûr, il y a probablement beaucoup de bugs à trouver sur les applications Android de Google.

Sonnez ci-dessous et faites-nous savoir quels problèmes vous avez rencontrés dans l’une des applications Android de Google.

