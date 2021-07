Sondage BBC : La BBC devrait-elle perdre les Jeux olympiques alors que la colère grandit face à la couverture de Tokyo 2020 ? | Royaume-Uni | Nouvelles

Tokyo 2020 : « De grands espoirs » pour les sprinteurs britanniques aux Jeux olympiques

Le radiodiffuseur public a été critiqué ce matin pour la façon dont il a approché la sprinteuse britannique Dina Asher-Smith après qu’elle se soit retirée de sa course en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Elle est devenue émue en racontant au réseau son échec et a commencé à pleurer. Les téléspectateurs se sont demandé pourquoi la présentatrice n’avait pas coupé court à l’interview et pourquoi les producteurs pensaient que c’était une bonne idée de zoomer sur son visage en larmes.

Le sprinteur de l’équipe GB Adam Gemili a tweeté : “Pourquoi zooment-ils ????”

Une deuxième personne a écrit : « Je ne pouvais littéralement pas croire qu’ils zoomaient.

“Comme… examinons de plus près le chagrin de cette fille.

“Je me suis détourné, je ne voulais pas voir sa douleur.”

Et pourtant, un troisième a déclaré: “L’interviewer aurait dû fermer cela quand elle s’est fâchée.”

Plus tôt cette semaine, les fans de sport ont critiqué le manque de couverture des Jeux olympiques par la BBC.

SONDAGE : Pensez-vous que la BBC devrait perdre les droits de diffusion des Jeux olympiques ? Votez ci-dessous (Image : GETTY)

La BBC a été critiquée pour son manque de couverture des Jeux olympiques (Image: GETTY)

L’événement se déroule sans spectateurs conformément aux restrictions de Covid au Japon.

Des milliers de fans britanniques qui espéraient se rendre dans la nation asiatique pour encourager leurs athlètes et équipes préférés ont été contraints de regarder depuis leurs canapés.

Mais beaucoup ont déclaré que la BBC ne montrait pas tous les événements pertinents pour le public britannique.

C’est le résultat de l’accord entre le Comité international olympique et la société américaine Discovery.

LIRE LA SUITE: Le contrecoup de la BBC aux Jeux olympiques s’effondre alors que PLUS d’action manque

Le groupe de diffusion a récupéré les droits européens pour diffuser les jeux, mais la BBC est toujours autorisée à diffuser certaines parties.

Cependant, l’accord signifie que la couverture de la BBC est plutôt tronquée par rapport aux années précédentes.

Le présentateur de la BBC, Dan Walker, a déclaré que le Beeb se limitait à ne montrer que deux événements en direct en même temps.

Il a tweeté : « Je sais que nous nous sommes habitués à pouvoir voir tous les sports – sur différents flux – aux Jeux olympiques mais, cette fois, la BBC n’est autorisée à montrer que deux sports en même temps. C’est une question de droits TV et non un choix éditorial.

Mark Davies, président de British Rowing, a déclaré qu’il n’avait trouvé aucune couverture de l’aviron alors que les fans de tennis ont critiqué la décision de la BBC de ne pas diffuser le premier match de double d’Andy Murray.

A NE PAS MANQUER

Fury à la couverture des Jeux olympiques de la BBC alors que Dina Asher-Smith fond en larmes [VIDEO]

Gabby Logan rougit au “dysfonctionnement de la garde-robe” de la BBC lors d’une émission olympique [REACTION]

Dan Walker met en garde l’athlète de l’équipe GB Alex Yee après avoir remporté l’or [ANALYSIS]

Les sprinteurs de Tokyo courent dans un stade sans spectateurs (Image : GETTY)

L’équipe britannique de natation a remporté l’or (Image: GETTY)

Cela a conduit à de nombreuses critiques parmi les téléspectateurs.

Certains ont même demandé que le Beeb soit déchu de ses droits de diffusion de l’événement sportif qui a lieu tous les quatre ans.

Une personne a déclaré: “La couverture de la BBC a été horrible pendant tous les Jeux olympiques.”

Un deuxième a écrit: “C’est la pire couverture de la BBC dont je me souvienne et j’ai la cinquantaine. C’est choquant.

Boxeurs dans un match à Tokyo (Image : GETTY)

“J’espère que d’ici les prochains Jeux olympiques, il y aura une compétition décente pour les sortir de leur complaisance.”

Et pourtant, un troisième a déclaré: “La couverture olympique de la BBC est beaucoup trop bavarde pour ne pouvoir diffuser que 2 flux/émissions à la fois.

“S’il vous plaît, montrez un peu plus de sport réel, c’est un peu le but des Jeux olympiques.”

Les prochains Jeux olympiques se dérouleront de fin juillet à mi-août en 2024 et seront principalement basés à Paris.

La BBC montre une couverture réduite des Jeux olympiques (Image: GETTY)

La BBC a admis avoir renoncé à son droit d’avoir une couverture complète des Jeux de Tokyo dans le but de conserver les droits de diffusion des Jeux olympiques d’hiver 2022 et Paris 2024.

Une porte-parole a déclaré: «Le CIO (Comité international des Jeux olympiques) a vendu les droits des Jeux olympiques de 2022 et 2024 à Discovery et, par conséquent, nous devions conclure un accord global garantissant que les Jeux olympiques restent sur la BBC.

“Avec plus de 500 heures de couverture en direct et plus d’heures BBC One que jamais auparavant, ainsi qu’un rattrapage de 24 heures et des droits radio et numériques étendus, nous avons sécurisé une offre complète pour un public qui a déjà été regardé par plus de 26 millions de personnes. “