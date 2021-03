Sondage: Box Art Brawl: Duel # 78 – Super Mario RPG

Bienvenue à nouveau, vous tous, à Box Art Brawl – notre série remplie de sondages pour découvrir vos variantes d’art de boîte rétro régionales préférées de deux ou plusieurs concurrents. Cela fait plus d’un mois depuis la dernière bagarre, mais après un certain temps pour s’entraîner et récupérer, nous sommes de retour pour faire des ravages sur les couvertures de jeux vidéo d’antan avec nos yeux vifs et notre esprit vif. Huzzah!

Si vous vous souvenez, la dernière fois, nous avons assisté à un duel entre l’Est et l’Ouest lorsque la couverture du remake de poche Super Mario 64 DS est allé en tête-à-tête avec … lui-même. En remportant plus des trois quarts du vote global, l’Europe et l’Amérique du Nord sont sorties victorieuses contre une couverture japonaise intéressante mais inhabituellement sans direction.

Nous restons avec le plombier et ses copains pour ce tour: Super Mario RPG: la légende des sept étoiles a célébré son 25e anniversaire plus tôt cette semaine et nous sommes ici pour voir si la version japonaise ou nord-américaine est la vraie légende. L’Europe est en attente de celui-ci parce que, malheureusement, le jeu SNES n’a pas vu le jour sur ce territoire jusqu’à ce qu’il soit arrivé sur la console virtuelle de la Wii en 2008. Pour la honte!

Ce classique développé par Square est maintenant disponible sur le SNES Classic Mini également, et on pourrait espérer que ce n’est qu’une question de temps avant qu’il n’apparaisse dans le pool d’abonnés de Nintendo Switch Online de jeux SNES. Jusque-là, jetons un coup d’œil à ce que vous auriez vu sur les étagères des magasins si vous parcouriez la section SNES de votre magasin de jeu local en 1996. Et vous ne viviez pas en Europe.

Amérique du Nord



Mario revient dans une nouvelle aventure de jeu de rôle sauvage! La version occidentale de la couverture organise les petits modèles potelés de Mario, Peach et Bowser autour du titre verbeux, qui est jaune et en relief avec d’épaisses bordures rouges. L’épée sensible à l’air grincheux Exor se détache entre les tourelles du château sur la gauche, avec de sinistres nuages ​​rouge feu remplissant le ciel en arrière-plan.

Individuellement, aucun des composants n’est mauvais, bien que pour nous, ils ne gélifient pas vraiment et que cette couverture s’aggrave au fur et à mesure que vous l’examinez. Pourtant, pour une raison quelconque, nous sommes chatouillés par l’astérisque à côté du symbole de la marque. Nous aimons imaginer que sur le dos de la boîte il est dit * Pas vraiment, et dans vingt-cinq ans personne n’utilisera ce sous-titre obtus de toute façon. C’est «Super Mario RPG», non?

Japon

La boîte japonaise change l’arrière-plan en blanc uni et affiche une ligne de six des personnages du jeu: Bowser, Peach, Mario, Geno, Yoshi et Mallow. Le même logo que la boîte NA apparaît vraiment sans que le poids mort du sous-titre ne le fasse glisser vers le bas, et la complexité visuelle relative de ces personnages 3D est décalée par rapport à l’arrière-plan blanc – cela permet aux couleurs de vraiment « ressortir ».

Les couvertures Super Famicom que nous avons examinées ont généralement une orientation portrait, il est donc rafraîchissant de voir cet effort de paysage. Pas mal du tout.

Alors, vous avez vu les deux options, mais laquelle mérite sept étoiles? Choisissez votre favori et cliquez sur « Voter » pour nous le faire savoir ci-dessous:

Vingt-cinq ans, hein? Le temps: ça passe. Avant que vous ne le sachiez, nous reviendrons avec une autre édition de BAB pour vous – en attendant, soyez excellent.