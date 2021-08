Sondage : Box Art Brawl : Duel #89 – Chrono Trigger

Bienvenue à Box Art Brawl, notre série de sondages de plus en plus erratiquement programmée sur l’art de la boîte rétro où nous décidons tous des meilleures variantes régionales de deux territoires ou plus.

La dernière fois, nous avons regardé F-Zero: GP Legend pour la GBA. L’Europe et l’Amérique du Nord se sont finalement battues pour la médaille d’argent (l’Europe devant se contenter du bronze) tandis que le Japon a remporté l’or avec 58% des voix.

Cette semaine, nous examinons un RPG 16 bits classique, qui est actuellement le jeu SNES numéro un de tous les temps, selon le classement des lecteurs de Nintendo Life. Chrono Trigger de Squaresoft est sorti à l’origine aux États-Unis le 11 août 1995, il y a 26 ans.

L’Europe est à l’écart de cette bagarre, car la version DS était la première fois que les joueurs européens pouvaient mettre la main sur le jeu sans l’importer. Alors, voyons ce que l’Amérique du Nord et le Japon peuvent produire pour nous cette semaine…

Amérique du Nord



La boîte nord-américaine a une scène de bataille dynamique de l’artiste légendaire Akira Toriyama avec un terrain enneigé aidant à mettre en valeur les personnages alors qu’ils se battent avec des épées enflammées et des grimaces ciselées.

Pas grand chose à dire ici, c’est une belle pièce. Si nous étions pointilleux, il y a un grand espace blanc au milieu, la bordure noire standardisée prend l’espace que l’art pourrait occuper et le logo cool du cadran de l’horloge est obscurci.

Si nous étions pointilleux, bien sûr. Et nous sommes. Parce que nous sommes des joueurs, et nous sommes comme ça. Bande insupportable.

Japon

Plus d’art de personnage de Toriyama ici, mais cette fois sans entraves par des détails environnementaux périphériques ou de grandes frontières. Quoi de plus blanc que la neige ? Rien. Non, nous ne voulons littéralement rien dire d’autre que du blanc – vous obtenez ici un fond blanc absolument vierge qui fait vraiment ressortir à la fois les personnages et le logo.

Si nous étions pointilleux… non, c’est celui-là, innit.

Ou est-ce? Vous avez vu les options, mais laquelle déclenche votre respect et votre admiration les plus profonds ? Cliquez sur votre favori ci-dessous et appuyez sur « Vote » pour nous le faire savoir :

Merci d’avoir voté! Nous nous reverrons la prochaine fois pour une autre partie du Box Art Brawl.