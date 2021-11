SONDAGE Brexit : Boris devrait-il ordonner à Frost de déclencher l’article 16 après des mois de pourparlers européens ? | Politique | Nouvelles

Frost appelle à une approche «flexible» du protocole d’Irlande du Nord

Le numéro 10 a déclaré que des progrès « limités » avaient été réalisés dans les pourparlers entre le ministre du Brexit Lord Frost et le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic à Bruxelles aujourd’hui. M. Sefcovic a semblé visiblement agacé lors d’un point de presse cet après-midi, où il a déclaré que les pourparlers étaient « décevants ».

Il a déclaré : « Nous n’avons épargné aucun effort pour préparer ce package et le faire franchir la ligne d’arrivée.

« Notre package dans son ensemble apportera des changements significatifs pour les opérateurs sur le terrain. Il en résulterait une force et des opportunités pour le peuple d’Irlande du Nord.

« C’était un grand mouvement de notre part, mais jusqu’à aujourd’hui, nous n’avons vu aucun mouvement du côté britannique. J’ai trouvé cela décevant et, une fois de plus, j’exhorte le gouvernement britannique à s’engager sincèrement avec nous. »

M. Sefcovic a essentiellement demandé à Lord Frost de le rencontrer à mi-chemin avec un accord que de nombreux commentateurs politiques ont qualifié de généreux, mais Lord Frost a refusé de revenir sur ses demandes.

La nouvelle offre du protocole d’Irlande du Nord de l’UE a accepté de réduire de 80 % les contrôles sur les marchandises, ce qui signifie que les produits britanniques «à faible risque» comme les viandes réfrigérées et les médicaments peuvent être vendus en Irlande du Nord sans contrôles rigoureux.

Mais Lord Frost a insisté sur le fait que le pouvoir de la Cour de justice européenne (CEJ) doit être retiré à l’Irlande du Nord, car le Brexit visait à garantir que l’UE n’avait plus aucun contrôle sur aucune partie du Royaume-Uni.

Lors de la proposition du nouvel accord de l’UE le 15 octobre, M. Sefcovic a déclaré : « Vous ne pouvez pas avoir accès au marché unique sans la juridiction de la CJCE. »

En effet, l’un des principaux rôles de la CJCE est d’interpréter et d’appliquer les règles du marché unique de l’UE. Par conséquent, pour que l’Irlande du Nord puisse continuer à commercer sur le marché unique, elle doit accepter l’institution qui régit le marché unique.

Lord Frost et Maros Sefcovic continuent de se heurter au pouvoir de la CJCE en Irlande du Nord (Image: .)

Les critiques ont fait valoir que le refus de Lord Frost de reculer sur la CJCE est une bataille politique d’ego, plutôt qu’un combat dans l’intérêt du peuple nord-irlandais, qui vit déjà sous la CJCE depuis 1973.

Le Taoiseach irlandais (Premier ministre) Micheal Martin et la vice-première ministre d’Irlande du Nord Michelle O’Neill sont satisfaits de l’accord proposé par M. Šefčovič et disent qu’il est bien ficelé.

M. Martin a commenté : « La commission a fait preuve d’imagination, d’innovation et aussi d’écoute des personnes qui comptent, les personnes qui se trouvent en Irlande du Nord, qui sont sur le terrain pour traiter de ces questions. »

Mme O’Neill a souri en disant: « Je pense que cela représente un progrès et je pense qu’il remplit tout à fait les engagements qui ont été pris dans le protocole pour protéger l’économie de toute l’île, pour garantir l’absence de frontière dure sur cette île et pour s’assurer nous protégeons l’Accord du Vendredi Saint.

Des négociations hostiles entre l’UE et le Royaume-Uni sont en cours depuis que Boris Johnson a signé les termes de l’accord sur le Brexit fin 2019.

Avec Lord Frost et M. Sefcovic refusant de bouger sur la question de la CJE, la possibilité de déclencher l’article 16 devient de plus en plus envisageable.

L’article 16 est une garantie inscrite dans le protocole d’accord d’Irlande du Nord qui donne au Royaume-Uni et à l’UE une option de cordon d’urgence pour suspendre le protocole, s’il a donné lieu à des résultats indésirables imprévus.

Celles-ci sont définies comme « de graves difficultés économiques, sociétales ou environnementales susceptibles de persister ou de détournement des échanges » sur l’un ou l’autre territoire.

Le déclenchement de l’article 16 suspendra les termes de l’accord sur le Brexit et obligera le Royaume-Uni et l’UE à trouver de toute urgence « une solution communément acceptable ».

Les négociateurs en chef se réunissent pour poursuivre les discussions (Image: .)

Il semble que Lord Frost ne veuille pas encore tirer sur le cordon d’urgence, mais a déclaré que c’était « très sur la table et ce depuis juillet ».

Un porte-parole du gouvernement britannique a rapporté que Lord Frost avait déclaré : « Les propositions de l’UE ne traitent actuellement pas efficacement les difficultés fondamentales dans le fonctionnement du protocole ».

Le porte-parole a déclaré : « Il a ajouté que, du point de vue du Royaume-Uni, ces lacunes pourraient encore être comblées par de nouvelles discussions intensives.

« Il a souligné que la préférence du Royaume-Uni était toujours de trouver une solution consensuelle qui protégeait l’accord de Belfast (vendredi saint) et la vie quotidienne des habitants d’Irlande du Nord. »

Explication de l’accord douanier sur l’Irlande du Nord du Brexit (Image: EXPRESS)

Mais M. Sefcovic a déclaré que l’invocation du protocole aurait de « graves conséquences ».

« Sérieux pour l’Irlande du Nord, car cela conduirait à l’instabilité et à l’imprévisibilité et grave également pour les relations entre l’UE et le Royaume-Uni en général, car cela signifierait un rejet des efforts de l’UE pour trouver une solution consensuelle à la mise en œuvre du protocole », a-t-il déclaré.

Il n’y a pas de calendrier défini sur la durée des négociations avec l’UE, et Lord Frost rencontrera à nouveau M. Sefcovic à Londres la semaine prochaine pour poursuivre les négociations.

