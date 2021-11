SONDAGE Brexit : Boris devrait-il taxer les importations de l’UE si Bruxelles punissait le Royaume-Uni avec un nouveau tarif à l’exportation ? | Politique | Nouvelles

Les menaces de Lord Frost de déclencher l’article 16 – qui suspendrait la partie de l’accord sur le Brexit qui affecte négativement l’Irlande du Nord – ont suscité la fureur à Bruxelles. Maintenant, la Commission européenne prépare un paquet pour imposer des tarifs au Royaume-Uni dès mardi, selon Politico. La Commission évaluerait également la possibilité de suspendre entièrement l’accord commercial sur le Brexit.

——————–

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a déclaré à RTE Radio One : « L’accord de commerce et de coopération conclu entre le gouvernement britannique et l’UE dépendait de la mise en œuvre de l’accord de retrait, qui comprend le protocole.

« L’un dépend de l’autre. Donc, si l’un est mis de côté, il y a un risque que l’autre soit également mis de côté par l’UE. »

Si les tarifs sur le commerce étaient appliqués par l’UE, les implications seraient coûteuses pour les consommateurs et les entreprises britanniques. Pensez-vous que Boris Johnson devrait chercher à désamorcer les tensions ou à imposer des droits de douane sur les importations de l’UE en représailles ? Votez maintenant.

Les négociations sur le Brexit de la semaine dernière à Londres se sont soldées par une impasse, ni Maros Sefcovic, le vice-président de la Commission européenne, ni Lord Frost ne voulant faire de compromis sur leurs demandes.

Maros Sefcovic a accepté de réduire de 80 % les contrôles commerciaux en Irlande du Nord, mais n’a pas pu accepter de retirer les pouvoirs de la Cour européenne de justice à l’Irlande du Nord, car la cour régit le marché unique de l’UE – dont l’Irlande du Nord fait toujours partie. .

Il a déclaré: « Vous ne pouvez pas avoir accès au marché unique sans la juridiction de la CJCE. »

Lord Frost, mécontent de l’offre, semble prêt à invoquer l’article 16 avant la fin de ce mois.

La semaine dernière, Lord Frost a déclaré que le déclenchement de l’article 16 pourrait être la « seule option » pour la Grande-Bretagne, mais s’exprimant aujourd’hui, M. Sefcovic semblait plus optimiste quant à la résolution.

Il a déclaré: « Si nos partenaires au Royaume-Uni s’engageaient, et j’espère que nous en verrons davantage cette semaine, alors je suis absolument convaincu que nous pouvons résoudre tous les problèmes qui préoccupent les gens sur le terrain. »

Vous ne voyez pas le sondage ci-dessous ? Cliquez ici.

Les deux négociateurs poursuivront les discussions à Bruxelles cette semaine, et après des mois de va-et-vient, les Britanniques ont appelé Lord Frost à élaborer un plan décisif sur le protocole d’Irlande du Nord.

Mujtaba Rahman, un ancien fonctionnaire de l’UE maintenant au cabinet de conseil Eurasia Group, a averti : « La relation est totalement rompue et elle ne va pas s’équilibrer tant que cette question du protocole n’est pas réglée.

Lord Frost a refusé de reculer devant la Cour de justice européenne parce que le Brexit visait à garantir que l’UE n’avait plus aucun contrôle sur aucune partie du Royaume-Uni.

Mais le Taoiseach irlandais (premier ministre) Micheal Martin et la vice-première ministre nord-irlandaise Michelle O’Neill sont satisfaits de l’accord proposé par M. Sefcovic.

M. Martin a commenté : « La commission a fait preuve d’imagination, d’innovation et aussi d’écoute des personnes qui comptent, les personnes qui se trouvent en Irlande du Nord, qui sont sur le terrain pour traiter de ces questions. »

Mme O’Neill a souri en disant: « Je pense que cela représente un progrès et je pense qu’il remplit tout à fait les engagements qui ont été pris dans le protocole pour protéger l’économie de toute l’île, pour garantir l’absence de frontière dure sur cette île et pour faire sûr que nous protégeons l’Accord du Vendredi Saint.

