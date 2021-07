SONDAGE Brexit : Boris Johnson devrait-il retenir la nouvelle facture de divorce de 40 milliards de livres sterling de l’UE ? | Politique | Nouvelles

in

Le Royaume-Uni a accepté de payer un règlement de divorce à l’UE après avoir finalement rompu tous les liens avec le bloc l’année dernière. Le Royaume-Uni avait estimé le coût à environ 37,1 milliards de livres sterling (41 milliards d’euros), mais Bruxelles a maintenant estimé ce chiffre à 40,8 milliards de livres sterling (47,5 milliards d’euros). Le numéro 10 a dénoncé les nouvelles estimations de l’UE et a déclaré qu’un total final n’avait pas encore été atteint.

Le porte-parole officiel du gouvernement a déclaré: «Il ne s’agit que d’une estimation comptable et ne reflète pas le montant exact que le Royaume-Uni devrait payer à l’UE cette année.

“Nous publierons des détails sur les paiements à destination et en provenance de l’UE effectués dans le cadre du règlement financier dans la déclaration financière de l’UE plus tard cette année.”

Les coûts révisés par le Royaume-Uni avaient estimé que la somme se situerait entre 35 et 39 milliards de livres sterling, soit jusqu’à 5 milliards de livres de moins que les chiffres de l’UE.

Le projet de loi de l’UE sur le divorce comprend la part du Royaume-Uni des dettes et des engagements du bloc au cours de ses 47 années d’adhésion, et comprend le paiement des projets d’infrastructure et des retraites des fonctionnaires bruxellois.

Le premier versement est dû à la fin de l’année et devrait être un paiement de 5,8 milliards de livres sterling (6,8 milliards d’euros).

Les nouvelles estimations de l’UE sont apparues dans les comptes annuels consolidés du bloc pour 2020 et n’ont pas encore été approuvées par les auditeurs.

Tony Murphy, membre irlandais de la Cour des comptes, a déclaré que le montant ne devrait pas changer.

Il a déclaré au radiodiffuseur national RTE News : « Bien que les comptes consolidés de l’UE 2020 publiés par la Commission soient pour l’instant provisoires, la Cour a achevé ses travaux d’audit sur ces comptes.

Les coûts restants comprennent des choses comme les pensions et l’assurance maladie pour les fonctionnaires de l’UE.

Le projet de loi sur le divorce a toujours été controversé, car plusieurs principaux Brexiteers ne pensent pas que le Royaume-Uni devrait remettre de l’argent au bloc.

En effet, Boris Johnson a déclaré un jour que l’UE pouvait “siffler” si elle souhaitait un règlement financier.

Mais le Premier ministre a changé plus tard sa position après qu’il est devenu clair qu’un accord ne pouvait être conclu sans un accord.

Un comité de la Chambre des Lords avait averti M. Johnson que le non-paiement de la somme risquerait de saper la réputation internationale du Royaume-Uni et pourrait bloquer tout futur accord commercial.

Le rapport a déclaré que le refus de remettre l’argent “aurait des conséquences sur la réputation et la réputation internationales du Royaume-Uni”.