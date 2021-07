Sondage CCI: WhatsApp dit que la nouvelle politique de confidentialité de la Haute Cour de Delhi est en attente

in

Déclarant qu’il existe une distinction entre la contestation de la politique de confidentialité et la contestation de l’enquête CCI, Salve a assuré aux juges que personne ne peut lire les messages cryptés de bout en bout en vertu de la nouvelle politique. Cependant, il a déclaré que WhatsApp n’avait que le shell externe de données, ce qui, selon lui, est un problème.

WhatsApp a déclaré vendredi à la Haute Cour de Delhi qu’elle suspendait sa nouvelle politique de confidentialité jusqu’à l’entrée en vigueur du projet de loi sur la protection des données personnelles (PDP). La plate-forme de messagerie populaire, au cours de l’audience dans l’affaire où elle cherche à empêcher la Commission indienne de la concurrence (CCI) d’examiner la nature anticoncurrentielle de sa nouvelle politique, a également déclaré qu’elle n’appliquerait la nouvelle politique de confidentialité que si le PDP le permet.

WhatsApp mettant en attente la politique de confidentialité signifie qu’il n’arrêtera aucune fonctionnalité ou fonctionnalité des utilisateurs qui n’ont pas accepté ses termes et conditions qui sont entrés en vigueur le 15 mai. Cependant, il continuerait à envoyer des mises à jour et des messages à ces utilisateurs concernant le nouveau politique de confidentialité. C’est quelque chose que WhatsApp a dit depuis le moment où il a mis en œuvre la nouvelle politique de confidentialité, c’est-à-dire le 15 mai.

«Nous avons volontairement accepté de mettre (la nouvelle politique) en attente… nous n’obligerons pas les gens à accepter… Le gouvernement a demandé de mettre fin à notre politique. Nous avons dit que nous ne l’appliquerons pas tant que le projet de loi sur la protection des données ne sera pas publié. C’est ouvert parce que nous ne savons pas quand le projet de loi va sortir… Nous avons dit que nous ne le ferions pas avant un certain temps. Supposons que le projet de loi me permette de le faire, nous aurons des ramifications complètement différentes », a déclaré l’avocat principal Harish Salve, comparaissant pour WhatsApp, à un banc de division comprenant le juge en chef DN Patel et le juge Jyoti Singh.

“Nous avons répondu à l’avis du ministère de l’électronique et des technologies de l’information (MeitY) demandant une réponse, en disant que WhatsApp ne limitera pas les fonctionnalités pendant un certain temps et continuera à montrer aux utilisateurs la version mise à jour… Nous maintiendrons cette approche jusqu’à ce que le projet de loi sur la protection des données entre en vigueur . Nous avons volontairement accepté de suspendre la mise à jour jusque-là », a ajouté Salve.

Le banc a cependant demandé à WhatsApp s’il avait un critère ou une politique différent pour les utilisateurs indiens par rapport aux utilisateurs européens. « Avez-vous un critère ou une politique différente pour l’Inde ? L’allégation est que vous collectez des données, les donnez à d’autres. Vous ne pouvez pas le faire sans le consentement de l’utilisateur », a demandé le juge Patel à Salve.

Le HC a ensuite ajourné l’affaire pour une nouvelle audience le 30 juillet alors même que WhatsApp a demandé 15 jours pour déposer sa réponse à l’avis de la CCI.

Exhortant la magistrature à reporter l’audience puisqu’une affaire similaire doit être entendue par le tribunal suprême le 22 juillet, l’avocat principal Mukul Rohatgi, comparaissant pour Facebook, s’est demandé comment la juridiction suo motu « utilisée avec parcimonie » a été exercée par la CCI lorsque le juge constitutionnel supérieur organismes examinaient la question. Il a souligné les affaires en cours concernant la politique de confidentialité de WhatsApp en 2016 devant la Cour suprême et divers bancs du HC de Delhi, soumettant que CCI devrait faire preuve de prudence en attendant l’issue des affaires judiciaires au lieu de sauter le pas.

Le solliciteur général supplémentaire Aman Lekhi, au nom de CCI, a allégué que Facebook et WhatsApp enfreignaient la Loi sur la concurrence et que la simple non-application ne met pas fin à l’existence de la politique elle-même.

Citant des ordonnances du banc des vacances du HiC le mois dernier qui n’ont pas bloqué l’enquête, CCI a fait valoir que la politique existe bel et bien à ce jour. «Ils ne font pas respecter la conformité. Mais la politique est en place, ce n’est pas la déclaration de WhatsApp qu’ils y renoncent. Tant que la politique est en vigueur, les problèmes de droit de la concurrence persistent… »

Le HC entend les appels de WhatsApp et Facebook contre la décision de la CCI du 24 mars ordonnant une enquête sur la politique de confidentialité mise à jour de WhatsApp pour violation de la loi antitrust. « CCI est à première vue d’avis que la nature « à prendre ou à laisser » de la politique de confidentialité et des conditions d’utilisation de WhatsApp et les stipulations de partage d’informations qui y sont mentionnées, méritent une enquête détaillée au vu de la position sur le marché et le pouvoir de marché dont jouit WhatsApp », avait déclaré l’ordonnance de la CCI. La CCI avait elle-même décidé en janvier d’examiner la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp sur la base de reportages.

Le 22 avril, le juge unique avait rejeté les requêtes de Facebook et WhatsApp, affirmant qu’il aurait été “prudent” pour la CCI d’attendre le résultat des requêtes du SC et du Delhi HC contre la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp, sans le faire. ne rendrait pas l’ordonnance du régulateur « perverse » ou « dépourvue de compétence ».

