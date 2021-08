Sondage China Covid : le président Xi Jinping devrait-il payer une facture globale de dommages et intérêts ? | Monde | Nouvelles

Les États-Unis devraient se préparer à des “guerres multiples” avec la Chine, selon Gertken

La pandémie a commencé en Chine le 17 novembre 2019, lorsqu’un homme de 55 ans de la province du Hubei a été la première personne à contracter le COVID-19, selon un rapport publié par le South China Morning Post. À partir de ce jour, un à cinq nouveaux cas ont été signalés chaque jour et, au 20 décembre, il y avait 60 cas confirmés.

Le gouvernement chinois a initialement tenté de dissimuler l’épidémie du reste du monde, mais a ensuite signalé le nouveau virus à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 31 décembre.

Malheureusement, les autorités chinoises n’ont signalé aucune possibilité de transmission interhumaine, et cette négligence est ce qui a contribué à transformer une petite épidémie en une pandémie mondiale.

Une enquête a également révélé que les dirigeants chinois de l’OMS avaient très probablement contribué à donner la priorité aux intérêts économiques de la Chine plutôt qu’à l’arrêt de la propagation du virus lors de sa première apparition.

Le 30 décembre, le docteur Li Wenliang, 34 ans, a écrit un article à un groupe restreint de camarades de classe de médecine sur le site de médias sociaux chinois WeChat.

Il a déclaré qu’il avait vu “sept cas de syndrome respiratoire aigu sévère (Sras)” et a exhorté ses collègues à “être sur le qui-vive” mais à garder les nouvelles discrètes.

Quatre jours plus tard, le docteur Li a été arrêté par la police à Wuhan pour « diffusion de fausses rumeurs », avec plusieurs autres experts médicaux.

Il a été contraint de signer un document de police pour admettre qu’il avait enfreint la loi et avait « gravement perturbé l’ordre social ».

Les autorités chinoises ont également fortement censuré les médias sociaux en supprimant des messages mettant en garde contre une nouvelle maladie respiratoire, et le Dr Li est décédé plus tard de Covid à l’hôpital où il avait travaillé.

Le 8 janvier, une équipe d’experts du Comité national de la santé a identifié un nouveau coronavirus comme cause de l’épidémie.

Le premier cas de Covid identifié hors de Chine était en Thaïlande le 8 janvier, le premier cas aux États-Unis est apparu le 15 janvier et le premier au Royaume-Uni le 23 janvier.

Après cela, Covid est passé de quelque chose d’un peu inhabituel sur les nouvelles qui semblait être à des millions de kilomètres, à la partie la plus dominante de la vie de chaque être humain.

La Chine a rejeté les appels à des dommages-intérêts pour ceux qui ont perdu des êtres chers et des moyens de subsistance (Image: PA)

Dans les premiers mois de la pandémie, l’ex-président Donald Trump s’est montré très élogieux envers le gouvernement chinois.

Fin janvier 2020, il a déclaré : « La Chine a travaillé très dur pour contenir le coronavirus.

« Les États-Unis apprécient grandement leurs efforts et leur transparence.

« Tout ira bien.

« En particulier, au nom du peuple américain, je tiens à remercier le président Xi !

Trois mois et demi plus tard, le président Xi Jinping a annoncé que la Chine ferait un don de 2 milliards de dollars pour lutter contre la pandémie de coronavirus et enverrait des médecins et des fournitures dans les pays en développement, en particulier en Afrique.

En septembre 2020, le ton de Donald Trump avait radicalement changé vers ce qu’il a surnommé le « virus chinois » et la « grippe Kung ».

Il a déclaré : « Ce n’est la faute de personne d’autre que la Chine.

« Ils ont permis que cela se produise. »

Lors d’une récente convention républicaine, Donald Trump a déclaré : « Le moment est venu pour l’Amérique et le monde d’exiger des réparations et des comptes du Parti communiste chinois.

« Nous devrions tous déclarer d’une seule voix que la Chine doit payer. Ils doivent payer.

Il a ajouté que la Chine devrait recevoir une facture de 10 000 milliards de dollars, et que tous les pays qui doivent de l’argent à la Chine devraient annuler leurs dettes « en guise d’acompte sur les réparations », ainsi qu’imposer des droits de douane de 100 % sur toutes les marchandises en provenance de Chine.

Des rapports suggèrent que les responsables américains discutent également de la question de savoir si les familles des victimes pourraient poursuivre la Chine.

Dans le Missouri, une affaire a été intentée contre la Chine pour dommages-intérêts civils, mais elle a été immédiatement rejetée par la Chine comme « absurde ».

Des appels à la justice financière sont également venus d’Afrique, alors que des millions de personnes se sont rapprochées de plus en plus de la famine pendant Covid.

Obiageli Ezekwesili, ancien vice-président pour la région Afrique à la Banque mondiale et ancien ministre de l’Éducation du Nigéria, a déclaré : « La pandémie de COVID-19 a gravement compromis les perspectives de développement de l’Afrique et aggravé les conditions de ses pauvres et de ses vulnérables.

« Le continent doit se voir accorder des dommages et une indemnisation de responsabilité de la part de la Chine, le pays riche et puissant qui n’a pas réussi à gérer de manière transparente et efficace cette catastrophe mondiale. »

En Europe, le plus grand tabloïd allemand, Bild, a présenté à la Chine son « Corona Bill », qui comprenait plus de 700 millions d’euros pour les pertes de revenus subies par les clubs de football professionnels.

Cependant, la Chine soutient que l’épidémie mondiale de Covid n’était pas de leur faute et qu’il s’agissait simplement d’un repas-partage.

Il y a eu de nombreuses pandémies dans le passé provenant de diverses parties du monde telles que Ebola, le SRAS, la fièvre jaune, la grippe espagnole et la grippe porcine, et aucun pays n’a jamais été contraint de payer des réparations.

L’universitaire de la LSE, Prateek Singh, a écrit pour défendre la Chine : « Nulle part dans l’histoire du monde civilisé, une nation n’a jamais été contrainte d’être incapable de freiner la propagation d’une maladie, alors pourquoi la Chine devrait-elle être tenue responsable ?

«Aucun pays ne propagerait délibérément une maladie sur le territoire d’un autre, pour de simples raisons humanitaires qui sont respectées par tous les États du monde.

« Il était impossible pour les autorités chinoises d’étudier le virus de si près, afin de pouvoir faire connaître au monde son mode de transmission. »

Avant Covid, Donald Trump et le président Xi Jinping étaient en bons termes (Image: .)

Mais le grand public a également blâmé la Chine, et des publications vengeresses ont jonché Internet de rhétorique raciste contre les Chinois.

Cette vague de haine a été déclenchée par des informations selon lesquelles le virus était très probablement né d’un citoyen chinois mangeant un animal exotique comme une chauve-souris.

Le marché humide de Huanan Seafood Wholesale de Wuhan a été identifié comme le site d’origine de l’épidémie, un endroit où des milliers d’animaux sont entassés dans de petites cages et achetés comme nourriture, notamment des serpents, des castors, des porcs-épics et des bébés crocodiles.

Les militants ont fait valoir que la Chine devrait exercer une surveillance plus stricte des normes de santé et de sécurité de ces marchés et que si des réglementations appropriées étaient mises en place, l’épidémie ne se serait pas produite.

D’autres scientifiques ont déclaré que l’épidémie était d’origine humaine et qu’elle avait été accidentellement divulguée d’un laboratoire scientifique à Wuhan, mais c’est une affirmation que la Chine nie fermement.

Si cette allégation était correcte, alors forcer la Chine à admettre le blâme et à payer des réparations serait plus plausible.

La facture des dommages économiques mondiaux sur les épaules de la Chine serait astronomique, car il n’y a pas un coin du monde que le virus n’a pas touché.

Les services de soins intensifs ont eu du mal à faire face aux vagues de cas de Covid au cours des 16 derniers mois (Image: .)

Au Royaume-Uni, lorsque le premier verrouillage a commencé le 26 mars, tout le monde a reçu l’ordre de rester à la maison et les écoles ont été fermées.

Cela a duré plus de six semaines, et au cours de la dernière année, il y a eu deux autres blocages nationaux et d’innombrables blocages locaux.

Le PIB annuel moyen du Royaume-Uni a chuté de 9,9% en 2020, la plus forte baisse annuelle jamais enregistrée.

Près d’un million de Britanniques ont perdu leur emploi pendant Covid, car les entreprises ne pouvaient tout simplement pas se permettre de les payer sans revenus normaux.

Mais le régime de congé du gouvernement a payé 80% des neuf millions de salaires des Britanniques.

Même avec ce soutien en place, en avril 2021, 2,6 millions de personnes recherchaient soit une allocation de demandeur d’emploi, soit un crédit universel parce qu’elles « cherchaient du travail ». Ce chiffre se compare à 1,4 million en mars 2020, avant le début de la pandémie.

Il y a eu 131 000 décès de Covid au Royaume-Uni et des milliers d’autres souffrant de Long-Covid, qui provoque de la fatigue, une température élevée persistante, un essoufflement, des troubles cognitifs, une douleur généralisée et des problèmes de santé mentale.

Il y a eu 131 000 décès de Covid au Royaume-Uni et des milliers d'autres souffrant de Long-Covid, qui provoque de la fatigue, une température élevée persistante, un essoufflement, des troubles cognitifs, une douleur généralisée et des problèmes de santé mentale.