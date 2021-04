Sondage: Choisiriez-vous des caméras ultra-larges ou téléobjectifs?

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Les smartphones modernes embarquent généralement plusieurs caméras arrière pour faire face à divers scénarios. Bien sûr, le tireur principal utilise souvent le meilleur capteur et une technologie plus impressionnante, mais cela peut encore faire défaut dans certaines conditions. Pour la couverture, les fabricants de téléphones ajoutent des caméras ultra-larges et téléobjectifs à l’ensemble des capacités de leurs appareils.

Les tireurs ultra-larges sont parfaits pour capturer des paysages, des espaces restreints ou un contexte supplémentaire à côté de votre sujet. Les téléobjectifs, quant à eux, rapprochent les sujets éloignés. Bien sûr, les deux ont leurs inconvénients, mais ensemble, ils sont complémentaires. Mais si vous deviez en choisir un seul, lequel choisiriez-vous? Préférez-vous avoir un appareil photo ultra-large ou un périscope / téléobjectif sur votre smartphone?

Chargement du sondage

Faites connaître votre opinion en votant dans notre sondage ci-dessus. Si vos sentiments envers les matrices de caméras sont plus nuancés, assurez-vous de les déposer dans la section des commentaires ci-dessous.

Voir également: Les meilleurs téléphones avec appareil photo que vous pouvez acheter en ce moment