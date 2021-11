Sondage : Combien de boîtiers avez-vous pour votre téléphone ?

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Les étuis pour téléphone sont des accessoires indispensables, surtout si vous êtes déterminé à garder votre smartphone en parfait état. Parfois, votre téléphone est livré avec un étui dans la boîte, tandis que certains lecteurs achètent également des étuis tiers pour leurs appareils. Mais nous sommes curieux de savoir combien de coques de téléphone vous avez pour votre téléphone spécifique. Assurez-vous de voter dans notre sondage ci-dessous.

Combien de coques avez-vous pour votre téléphone ?

24 voix

Rien

4%

1

33%

2

25%

3

25%

4 ou plus

13%

Nous comprendrions si vous possédez plusieurs étuis pour un seul smartphone. Vous préférerez peut-être un étui plus mince si vous portez une tenue spécifique, ou vous pouvez opter pour quelque chose de plus robuste et durable si vous partez en randonnée. Les étuis sont également disponibles en différentes couleurs et matériaux, ce qui en fait des objets de collection de premier ordre.

Quelle que soit votre préférence, nous voulons le savoir. Faites-nous savoir combien de coques de téléphone vous possédez. Assurez-vous également de laisser un commentaire pour ajouter du contexte à votre vote.

