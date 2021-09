Sondage : Combien de données mobiles utilisez-vous par mois ?

Crédit : David Imel / Autorité Android

Les données mobiles sont l’élément vital des smartphones, nous permettant de rester connectés lorsque nous sommes loin du Wi-Fi domestique ou si nous n’avons pas de Wi-Fi domestique pour commencer. Après tout, quel est l’intérêt d’avoir un smartphone si vous ne pouvez pas rester connecté pendant vos déplacements ?

L’utilisation des données mobiles n’a cessé d’augmenter au fil des ans, mais nous voulons savoir combien de données les lecteurs Android Authority utilisent chaque mois. Alors choisissez une option dans le sondage ci-dessous et dites-nous où vous habitez via la section commentaires.

Ericsson a récemment signalé que l’utilisation moyenne par smartphone dépassait désormais les 10 Go par mois. Il est donc clair que les gens consomment une tonne de données mobiles sur leurs téléphones. Nous savons également que de nombreuses personnes utilisent leur téléphone mobile comme leur seul moyen de se connecter, que ce soit pour des raisons financières ou parce que la connectivité Internet fixe n’est tout simplement pas disponible.

Encore une fois, je travaille à domicile et je quitte rarement la maison ces jours-ci. Ma consommation de données mobiles est donc inférieure à 1 Go par mois en moyenne. Cela n’aide pas que les deux grands opérateurs facturent ici environ 6 $ pour 1 Go de données prépayées mensuelles. Donc je comprends tout à fait si vous n’utilisez pas non plus beaucoup de données mobiles.

Dans tous les cas, vous pouvez nous faire savoir combien de données mobiles vous utilisez par mois via le sondage ci-dessus.